Max knapp ausgestochen

Max Steinlechner knallt am Finaltag der Hainan Open mit einer 66 (-6) noch seine beste Runde der Woche aufs Tableau und muss sich schlussendlich im Sanya Luhuitou GC erst im Stechen Renato Paratore (ITA) knapp geschlagen geben.

Nach einer eher noch zurückhaltenden 71 (-1) zum Auftakt, sprang Max Steinlechner bereits am Freitag bei den hochdotierten Hainan Open auf den Birdie-Express auf und brachte sich mit einer 67 (-5) in vielversprechende Position. Am Moving Day packte der Tiroler dann gleich die nächste 67 (-5) aus und spielte sich damit sogar bis auf den geteilten 3. Rang nach vor. Zwar liegt Lars Van Meijel (NED) an der Spitze bei gesamt 15 unter Par recht komfortabel voran, bei vier Schlägen Rückstand hat Max aber so mit Sicherheit noch Außenseiterchancen auf seinen zweiten Hotelplanner Tour Sieg der Saison.

Nachdem gleich auf der 1 ein langer Birdieputt fällt, findet der 25-jährige auch am Sonntag wieder hervorragend ins Geschehen und erhöht rasch den Druck in Richtung Spitze noch zusätzlich ein wenig. Nur kurz gönnt er sich dann eine kleine Verschnaufpause, nützt diese jedoch um sichtlich erst so richtig Luft zu holen, denn nachdem sich zum bereits vierten Mal in dieser Woche auf der 4 ein roter Eintrag ausgeht, lässt danach auch das Par 5 der 6 einen Schlaggewinn springen, womit er bereits bis auf einen einzigen Schlag zum Spitzenreiter aufschließt.

Am Par 3 der 8 folgt dann sogar ein „Two-Shot-Swing“, denn während Max weiterhin auf der Birdiewelle reitet und seinen bereits vierten roten Eintrag auf der Scorecard verewigt, erwischt es den bis dahin führenden Italiener Renato Paratore auf der kurzen Bahn mit einem Bogey, womit der Tiroler nicht nur zur Spitze aufschließt, sondern sogar die Führungsrolle übernimmt. Stark hält er den gewinnbringenden Rhythmus auch nach dem Turn am Köcheln, denn dank des bereits fünften Schlaggewinns des Tages auf der 12, gibt er auch weiterhin in China das Tempo vor.

Paratore siegt im Stechen

Paratore zeigt sich vom Fehler zuvor ziemlich unbeeindruckt und lässt am Par 5 der 13 dann sogar den Adler landen, womit er trotz des bereits sechsten Birdies von Max wieder zum Österreicher an der Spitze aufschließt. Im Finish patzt dann der Italiener aber auf der 17, womit der Sieger von Schladming mit einem Schlag Vorsprung auf das abschließende Par 5 abbiegt. Dort geht sich dann das erhoffte Birdie nicht aus, womit er die Türe für Paratore nach der 66 (-6) noch einmal einen Spalt weit öffnet.

Dieser lässt sich nicht zweimal bitten, stopft nervenstark zum Birdie und geht mit so bei gesamt 17 unter Par ins Stechen um die Entscheidung. Dort hat Max dann vom Tee weg Probleme, weshalb dem Italiener am Ende sogar das Par reicht um sich schlussendlich den Sieg zu schnappen. Mit dem hervorragenden Runner-up Finish zieht der einzige Österreicher im Wochenende aber im Road to Mallorca wieder bis auf Rang 4 nach vor, kann damit bei den verbleibenden beiden Turnieren auch nicht mehr aus den Top 10 rutschen und vergrößert damit noch zusätzlich seine Startchancen kommendes Jahr auf der DP World Tour.

„Die Sonne, die Temperatur und die Luftfeuchte schieben hier schon ordentlich an, aber körperlich geht’s mir nach den vier Tagen durchaus gut. Vor allem kann ich mich jetzt bis Donnerstag eh erholen“, spricht er nach dem starken 2. Rang vor allem die heiß-schwülen Bedingungen in Hainan an. „Im Stechen hab ich leider vom Tee aus den Ball verloren und dann war nichts mehr zu machen.“

Leaderboard Hainan Open