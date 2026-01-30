Lukas Nemecz läutet am Freitag bei den SDC Open zwar eine beherzte Aufholjagd ein, scheitert schließlich aber wie auch Landsmann Matthias Schwab beim Season Opener der neuen Hotelplanner Tour Saison im Zebula Golf Estate & Spa am Sprung ins Wochenende.
Zum Saisonauftakt der Hotelplanner Tour bekommen es Matthias Schwab und Lukas Nemecz in den ersten Wochen im südafrikanischen Hochsommer bei den kosanktionierten Events mit der Sunshine Tour traditionell mit einer Vielzahl von in Topform befindlichen Südafrikanern zu tun, womit die Trauben tendenziell eher hoch hängen. Dennoch hätte sich das heimische Duo den Start ins Jahr 2026 mit Sicherheit anders vorgestellt, denn beide laufen nach den ersten 18 Löchern der erwarteten Cutmarke bereits hinterher. Immerhin ist Matthias Schwab nach der 72 (Par) bis auf einen Schlag dran, Lukas Nemecz hingegen benötigt nach der 75 (+3) bereits eine deutliche Leistungssteigerung um beim Season Opener noch um Preisgeld spielen zu können.
Der Freitag lässt sich für Lukas am Vormittag dann deutlich freundlicher an, denn gleich auf der 10 holt er sich ein anfängliches Birdie ab und auch danach hat der Steirer in der frühen Phase der 2. Runde alles fest im Griff, was sich am Par 5 der 15 auch im nächsten Erfolgserlebnis niederschlägt. Da dann kurz vor dem Turn auch noch das PAr 5 der 18 etwas springen lässt, kämpft er sich nicht nur wieder auf Level Par zurück, sondern tastet sich auch immer näher an die Cutmarke heran.
Den Schwung nimmt er auch volley auf die Frontnine mit, denn auf der 1 holt er sich sofort Birdie Nummer 4 ab und da er dann auch aus einem starken Tee Shot am Par 3 der 4 Kapital schlagen kann, spielt er sich endgültig erstmals in Richtung Wochenende. Ein darauffolgendes Bogey bremst den Schwung dann aber ziemlich ein und ist am Ende des Tages auch retrospektiv betrachtet ziemlich kostspielig. Am Ende der Runde holt er sich nämlich am Par 3 der 8 noch einen sechsten Schlaggewinn ab und eine 66 (-6) hätte ihm auch den Weg ins Weekend geebnet, aufgrund des einen Bogeys hat er mit der 67 (-5) jedoch trotz der beherzten Aufholjagd hauchdünn um einen Schlag das Nachsehen.
"Leider ist das erste Turnier der Saison für mich früher wieder vorbei als erhofft. Der Kurs hier ist echt spektakulär. Mitten im Busch, viel Wildlife mit vielen Tieren. Was leider nicht so spektakulär war, war mein Spiel gestern. Ich bin sehr schlecht gestartet und hab fürchterlich geputtet. Heute wars in allen Belangen besser. Am Ende fehlt ein Schlag, was natürlich etwas ärgerlich ist. Aber ist erklärbar das Ganze, denn ich bin letzte Woche schon nach Südafrika geflogen zum Trainieren, hab in Fancourt aber eine heftige Angina ausgefasst. Das hat die Vorbereitung natürlich beeinträchtigt", so Lukas nach dem knapp verpassten Cut.
Matthias Schwab am Freitag nur mit der 74
Matthias Schwab torpediert sich die erhoffte Aufholjagd gleich zu Beginn auf der 10 mit einem anfänglichen Bogey und auch danach hat der 31-jährige einige Schwierigkeiten richtig ins Rollen zu kommen, was sich auf der 14 in einem weiteren Fehler manifestiert. Erst kurz vor dem Wechsel auf die Frontnine findet er am Par 5 der 18 dann schließlich auch ein erstes Birdie. Die Freude darüber ist jedoch nur von kurzer Dauer, denn schon auf der 1 findet er sich erneut bei 2 über Par wieder. Zwar sammelt er bis zum Schluss der Runde dann noch zwei rote Einträge auf, mit eben so vielen Fehlern unterschreibt er schließlich aber nur die 74 (+2), womit sich auch bei ihm beim Season Opener der Cut nicht ausgeht.
Maxence Giboudot (FRA) startet nach der 64 (-8) und bei gesamt 11 unter Par als Leader ins Wochenende.