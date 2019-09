Nichts falsch gemacht

OPEN DE BRETAGNE – 1. RUNDE: Martin Wiegele notiert mit einer der letzten Startzeiten im Golf Bluegreen de Pléneuf Val André eine 70 und macht damit zum Auftakt nichts falsch.

Martin Wiegele möchte das total verpatzte belgische Wochenende möglichst rasch aus dem Kopf bekommen und in Frankreich neu durchstarten. Am windanfälligen Kurs von Pleneuf Val Andre an der bretonischen Küste sind solide Golfschläge das Um und Auf um am Ende vorne mitzuspielen. Der Grazer kennt den Kurs allerdings auch schon sehr gut aus den Vorjahren.

Mit einer der letzten Startzeiten tritt er sich dann aber schon auf der 2 das erste Bogey ein, bessert dieses aber recht zeitnah auf der 5 wieder aus. Danach verwaltet er das Ergebnis recht gekonnt, ehe es ihn kurz vor dem Turn auf der 9 mit seinem zweiten Bogey erwischt.

Aus der Ruhe bringt ihn der kleine Faux-pas aber keineswegs, denn mit einem roten Doppelpack zu Beginn der Backnine dreht er sein Score sogar rasch in den roten Bereich. Zwar macht es sich danach auf der 14 auch noch ein Fehler gemütlich, er untschreibt am Ende aber die 70 (Par), platziert sich auf Rang 18 und macht zum Auftakt absolut nichts falsch.

