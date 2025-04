Perfekte Antworten

Max Steinlechner hat bei der UAE Challenge auf ein Doppelbogey die perfekten Antworten parat und startet nach einer 67 im Al Zorah Golf & Yacht Club mit besten Chancen auf ein weiteres Topergebnis in den Finaltag.

Nach den zuletzt gezeigten Leistungen zählt Max Steinlechner bei der UAE Challenge verdientermaßen sogar zum erweiterten Kreis der Titelanwärter. Ganz konnte er dies an den ersten beiden Tagen zwar noch nicht bestätigen, nach zwei 69er (-3) Runden hat er die Top 10 vor dem Wochenende aber schön vor sich aufgereiht und sieht selbst noch reichlich Luft nach oben: „Es hat sich irgendwie an den ersten Tagen noch nicht so gut angefühlt. Auf dem Platz kann man sich zum Glück vom Tee einiges erlauben, was ich auch getan hab. Das Spiel kommt aber und da geht noch was.“

Wie auch schon an den Tagen zuvor, entpuppt sich auch am Samstag das Par 5 der 4 in Form eines Birdies als gewinnbringend, allerdings torpediert sich der 25-jährige das Erfolgserlebnis prompt danach am Par 3 sogar mit einem Doppelbogey. Wie gewohnt lässt sich Max vom Rückschlag aber nicht aus dem Konzept bringen und drückt mit einem roten Doppelpack auf der 7 und der 8 sein Score noch vor dem Turn wieder unter Par.

Kurz gönnt er sich dann rund um den Turn eine kleine Verschnaufpause, eh er sich ab dem Par 5 der 11 wieder voll in den Birdiereigen einklinkt. Gleich drei Erfolgserlebnisse in Folge zaubert der 25-jährige auf die Scorecard und bleibt damit auch weiterhin voll an den Top 10 dran. Nach einer kurzen Parserie danach, stopft er zum Abschluss auch am Par 5 der 18 noch den fälligen Birdieputt. Trotz des zwischenzeitlichen Doppelbogeys bringt er so sogar eine 67 (-5) zum Recording und hat damit als 7. allerbeste Chancen am Sonntag gleich das nächste Topergebnis einzufahren.

Dan Erickson (USA) startet nach der 63 (-9) und bei gesamt 16 unter Par als Leader in die Finalrunde.

Leaderboard UAE Challenge