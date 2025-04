Grand Slam im Visier

Rory McIlroy (NIR) knallt am Moving Day beim Masters eine weitere 66 aufs Tableau, startet so als Führender im Augusta National in den Finaltag und hat den Major-Grand Slam klar im Visier.

Sowohl US Open, als auch PGA Championship und Open Championship hat Rory McIlroy bereits gewonnen, einzig das Masters ist beim 35-jährigen noch ein Blinder Fleck. So kommt es, dass der Nordire jedes Jahr aufs Neue im Vorfeld recht unangenehme Fragen beantworten muss, warum es schon so lange nicht mehr mit einem Major-Sieg klappen will und was fehlt, damit es beim Masters richtig klick macht. Elf Jahre seit seinem letzten Major-Sieg bringt er sich nun in Augusta aber in eine hervorragende Ausgangslage um all diese Fragen spielerisch beantworten zu können.

Als 3. in den Moving Day gestartet drückt Rory von Beginn an das Gaspedal voll durch und hält nach einem Birdie-Eagle-Birdie Start, schon nach nur drei gespielten Löchern bei -4. Auch danach hat er alles fest im Griff und findet auf der 5 schon das nächste Erfolgserlebnis. Erst am Par 5 der 8 muss er dann nach versandetem Drive und verpasstem Up & Down erstmals Federn lassen und auch die Backnine lassen sich mit einem weiteren Bogey nicht wirklich prickelnd an.

DeChambeau noch an Rory dran

Zum Abschluss des Amen Corner lässt er dann auf „Azalea“ aber das nächste kleine Vöglechen von der Scorecard zwitschern und nachdem am letzten Par 5 sogar noch ein Adler landet, macht er die beiden Fehler endgültig mehr als wett. Auf den zähen Schlusslöchern lässt er dann nichts mehr anbrennen, unterschreibt wie auch schon am Freitag eine 66 (-6) und startet so bei gesamt 12 unter Par aus der Pole Position in die Finalrunde.

Einzig Bryson DeChambeau (USA) kann mit dem Nordiren einigermaßen mithalten, denn nach einer 69 (-3) startet der LIV-Star mit nur zwei Schlägen Rückstand auf McIlroy in den Sonntag. Im gemeinsamen Finalflight ist somit Megaspannung in Augusta wohl garantiert. Corey Conners (CAN) auf Rang 3 fehlen bei gesamt -8 bereits vier Schläge auf die Spitze.

Leaderboard The Masters

