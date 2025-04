Ganz knapp verpasst

Max Steinlechner kommt am Finaltag der UAE Challenge nicht mehr so wirklich ins Rollen und verpasst im Al Zorah Golf & Yacht Club mit einer 71er (-1) Finalrunde hauchdünn die Top 10.

Nach den ersten beiden Runden, wo Max Steinlechner jeweils eine 69 (-3) notierte, zeigte er sich mit der Leistung nur bedingt zufrieden. „Irgendwie hat sich das Spiel nicht gut angefühlt. Zum Glück kann sich auf dem Platz vom Tee einiges erlauben. Das Spiel kommt aber und da geht noch was.“ Den Worten lässt er am Moving Day schließlich Taten folgen und pusht sich trotz eines zwischenzeitlichen Doppelbogeys sogar zu einer 67 (-5). Damit knackt er vor den letzten 18 Löchern als 7. auch bereits die Top 10 und startet mit besten Chancen auf ein weiteres Spitzenergebnis in den Finaltag.

Gleich auf der 1 schnappt sich Max dann ein anfängliches Birdie und untermauert so sein Vorhaben mit Nachdruck. Zwar währt die Freude nur recht kurz, nachdem sich direkt danach am Par 3 der 2 auch das erste Bogey einschleicht, zum bereits vierten Mal in dieser Woche erweist sich das Par 5 der 4 aber als gewinnbringend, womit er sich das Minus rasch wieder zurückholt. Nachlegen kann er vorerst jedoch nicht und biegt so „nur“ bei 1 unter Par auf die letzten neun Löcher ab.

Dort geht es dann ziemlich bunt zur Sache, denn nach einem weiteren Birdie kann er sogar ein Doppelbogey nicht verhindern. Immerhin findet er gleich danach noch einen Schlaggewinn, womit er sich zumindest im roten Bereich hält. Das ändert sich jedoch kurz danach am Par 3 der 15, denn mit dem nächsten Fehler findet er sich wenige Löcher vor Schluss nur am Ausgangspunkt wieder. Am Par 5 Schlussloch schnappt er sich dann zwar noch ein Birdie und bringt so mit der 71 (-1) auch am Sonntag wieder eine Runde unter Par zum Recording, als 12. verpasst er die Top 10 jedoch hauchdünn.

„Ich bin zwar nicht unzufrieden, aber zufrieden jetzt auch nicht wirklich. Es waren einfach zu viele unnötige Fehler und heute hatte ich dann noch dazu ein wirkliche komisches Ruling. Ich musste einen Steckschuss aus der Wüste spielen und bin noch dazu am Cartweg gestanden. Aber alles in allem wars ganz okay“, so Max vor der Weiterreise nach Abu Dhabi. Renato Paratore (ITA) triumphiert nach einer 65er (-7) Finalrunde und bei gesamt 22 unter Par.

Leaderboard UAE Challenge