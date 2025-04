Alles reingelegt

Emma Spitz legt bei den South African Women’s Open am Finaltag mit aggressivem Spiel noch einmal alles rein und verpasst mit einer 68 (-4) am Ende sogar nur recht knapp ein Topergebnis. Sarah Schober findet im Erinvale Country and Golf Estate auch am Sonntag keinen wirklich brauchbaren Rhythmus mehr.

Nach einer 67er (-5) Auftaktrunde mischte Emma Spitz in Kapstadt im absoluten Spitzenfeld mit. Auch der Freitag ließ sich für die junge Niederösterreicherin durchaus gut an, fehlte ihr nach einem frühen Birdie doch sogar nur noch ein Schlag zur geteilten Führung. Danach allerdings riss der gewinnbringende Schwung ziemlich ab, was am Ende in einer 74 (+2) mündete. Damit stellte zwar der Cut für Emma keinerlei Problem dar, ins Wochenende startet sie jedoch nur von Rang 34. Die Spitzenränge scheinen mit einem starken Weekend aber wohl noch in Reichweite zu liegen.

Mit einem schnellen Par 5 Birdie auf der 3 beginnt die Runde für Emma zwar wie erhofft, allerdings schleichen sich danach auf der 5 und der 6 gleich zwei Bogeys ein. Antwort weiß sie darauf zumindest auf den Frontnine keine, womit sie dem Mittelfeld vorerst nicht entkommen kann. Nach dem Turn läuft es nur bedingt besser, wie ein weiterer Fehler auf der 12 untermauert. Zwar dreht sie mit Birdies auf der 15 und der 16 ihr Score dann wieder auf Anfang, nach weiterem Fehler auf der 17 geht sich am Ende aber nur die 73 (+1) aus, womit sie als 34. nicht vom Fleck kommt.

Vollgas am Sonntag

Am Sonntag findet Emma durchaus sehenswert in die Runde, denn gleich am Par 3 der 2 schnappt sie sich ein erstes Birdie und legt kurze Zeit später auf der 5 recht rasch weiter nach, womit sie bis auf bereits zwei Schläge zu den Top 10 aufschließt. Richtig „on fire“ lässt sie schließlich am Par 5 der 7 sogar den Adler landen und da direkt danach gleich noch ein Vögelchen von der Scorecard zwitschert, zieht die Schönbornerin derzeit sogar bereits bis unter die Top 5 nach vor. Erst kurz vor dem Turn macht es sich auf der 9 dann auch der erste Fehler gemütlich.

Das Bogey hinterlässt jedoch keine bleibenden Spuren, denn schon am Par 3 der 12 sammelt sie auch das nächste Birdie auf. Das aggressive Spiel fordert in Folge jedoch auch Tribut in Form zweier weiterer Bogeys. Aus dem Konzept lässt sich die ehemalige UCLA-Studentin aber nicht bringen und kontert mit den nächsten Schlaggewinnen perfekt. Trotz eines abschließenden Bogeys unterschreibt sie schließlich eine 68 (-4) und klettert damit noch um etliche Ränge im Klassement sogr bis auf Platz 16 nach oben.

Sarah Schober mit zähem Wochenende

Anders als ihre Landsfrau hatte Sarah Schober vor allem zum Auftakt so ihre Probleme, denn nach einer 73 (+1) übernachtete sie nur hinter der erwarteten Cutmarke. Am zweiten Spieltag lief es dann deutlich besser und dank einer 70 (-2) ging sich der Cut am Ende „on the number“ noch aus. Vom 55. Platz aus gilt es nun an den Freitag anzuknüpfen um das Feld noch so gut wie möglich von hinten aufrollen zu können. Das Vorhaben bekommt jedoch schon auf der 11 mit einem frühen Doppelbogey einen gewaltigen Dämpfer.

Kurzzeitig kann sie ihr Spiel dann konsolidieren, ehe es noch vor dem Turn mit zwei weiteren Fehlern wieder unangenehm wird. Lange Zeit plätschert die Runde aus Sarahs Sicht dann dahin, ehe erst im Finish noch einmal etwas Farbe aufs Tableau kommt. Je ein Birdie und ein Bogey halten sich aber gerade mal die Waage, weshalb sie sich am Ende des Tages mit einer 75 (+3) anfreunden muss, die sie nur von Rang 68 in den Sonntag starten lässt.

Zwar startet Sarah mit Pars durchaus souverän in die finale Umrundung, Birdie will sich vorerst jedoch keines ausgehen. Ab der 7 wird es dann sogar wieder unangenehmer, denn gleich zwei Bogeys halten sie im Leaderboard-Keller regelrecht fest. Kaum auf den Frontnine angekommen macht es sich das nächste Bogey bequem. Erst im Finish findet sie schließlich auch noch ein Birdie, mehr als die 74 (+2) und Rang 65 geht sich so jedoch nicht aus.

Leaderboard South African Women’s Open