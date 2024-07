Plätze eingebüßt

Max Steinlechner rutscht am Moving Day bei den Northern Ireland Open mit einer 71 zwar um einige Ränge zurück, ein Topergebnis scheint im Galgorm Castle GC jedoch nach wie vor wohl noch möglich zu sein.

Dank des starken 3. Platzes beim Heimspiel in Adamstal ergatterte Max Steinlechner auch in Nordirland einen Startplatz und kann diesen bisher auch durchaus gewinnbringen nützen. Bei recht anspruchsvollen Verhältnissen mit Wind und Regen notierte der Tiroler an den ersten beiden Spieltagen jeweils eine 69 (-1) und hat damit vor dem Wochenende die Top 10 noch voll in Reichweite.

Zum bereits dritten Mal in dieser Woche lässt dann die 2 ein frühes Birdie springen, allerdings tritt er sich danach wie schon am Freitag postwendend auch das erste Bogey ein und tritt so vorerst noch auf der Stelle. Nach zwei Pars danach kann er auf der 6 sogar einen weiteren Fehler nicht vermeiden, bessert diesen zwar sofort am Par 3 danach wieder aus, nach zwei weiteren Fehlern biegt er jedoch nur bei 2 über Par auf die hinteren Neun ab, was ihm bereits viele Ränge kostet.

Immerhin steckt er die zähe Phase ganz gut weg, findet zu Beginn der Backnine den Fokus wieder und verbucht schließlich auf der 13 auch sein drittes Birdie. Mit Pars macht er dann zwar nicht vieles verkehrt, der Ausgleich will sich jedoch nicht mehr ausgehen, weshalb er sich schließlich mit der 71 (+1) anfreunden muss. Damit rutscht er am dritten Spieltag auch bis ins vordere Mittelfeld zurück, ein Topergebnis scheint mit einer richtig starken Schlussrunde aber wohl nach wie vor noch in Reichweite zu liegen.

Leaderboard Northern Ireland Open