Weiter abgerutscht

Max Steinlechner kann bei den Northern Ireland Open am Finaltag nicht mehr zulegen und büßt im Galgorm Castle GC mit einer 74 (+4) noch etliche Ränge ein.

Nach zwei 69er (-1) Runden am Donnerstag und am Freitag, die Max Steinlechner sogar klar in Schlagdistanz zu den Top 10 cutten ließen, hatte er am Moving Day dann etwas härter zu kämpfen. Vor allem mit den Frontnine wurde der 3. aus Adamstal nicht so richtig warm und musste sich so mit einer 71 (+1) anfreunden, die ihn um zehn Ränge abrutschen ließ. Dennoch hätte der Tiroler bei vier Schlägen Rückstand auf die Top 10 ein Spitzenergebnis mit einer starken Schlussrunde wohl noch in Reichweite.

Erneut kann sich der Start dann sehen lassen, denn auch am Sonntag streift er wieder auf der 2 ein frühes Birdie ein, womit er an jedem Spieltag das Par 4 zu einem roten Eintrag überreden kann. Richtig durchstarten lässt ihn das Erfolgserlebnis vorerst jedoch nicht, wie auch ein Bogey am Par 3 der 5 unangenehm unterstreicht. Immerhin setzt er sofort den Konter und drückt sein Tagesergebnis schon auf der 6 wieder unter Par.

Weitere Fehler

Erneut kann er den Zwischenstand jedoch nicht lange verwalten, nachdem er auf der 8 ein weiteres Bogey nicht verhindern kann. Da dann auch auf der 9 ein Fehler aufleuchtet, kommt er sogar im Plusbereich auf den letzten neun Löchern an. Auch dort reißen die Probleme nicht mehr ab, wie ein Doppelbogey auf der 11 zum Leidwesen des 24-jährigen beweist.

Die Strapazen der letzten Wochen mit dem anstrengenden Heimspiel in Adamstal machen sich schließlich bemerkbar, denn zusetzen kann Max nicht mehr und kommt nach einem weiteren Fehler auf der 16 am Ende nur mit der 74 (+4) zum Recording, womit er noch um etliche Plätze bis auf Rang 45 abrutscht.

„Ich hab eigentlich die ganze Woche nicht das aufs Blatt gebracht, was gegangen wäre. An den ersten beiden Tagen hab ich es noch ganz gut zusammenhalten können, das ist mir dann Wochenende leider nicht mehr gelungen“, analysiert er die Woche in Nordirland. Conor Purcell (IRL) schnappt sich bei gesamt 13 unter Par den Sieg.

Leaderboard Northern Ireland Open