Neue Bestmarke

Markus Brier notiert am Finaltag der Senior Open zwar nur eine 76 (+4), kann damit in Carnoustie aber seine eigene Senior Open Bestmarke aus dem Jahr 2018 verbessern.Markus Brier

zeigte an den ersten beiden Tagen, dass er auch 17 Jahre nach seinem starken 12. Platz bei den Open Championship Carnoustie nach wie vor im Griff hat. Zum Auftakt packte er sogar mit der 71 (-1) eine der seltenen roten Runden aus, rutschte am Freitag mit einer 76 (+4) zwar klar zurück, nach wie vor lagen die Spitzenplätze aber noch in Reichweite.

Am Moving Day notierte er schließlich eine 73 (+1), was ihn zwar auf der Stelle treten ließ, eine neue persönliche Senior Open Bestmarke – bislang ist dies ein 32. Platz bei seinem Debüt im Jahr 2018 – liegt so jedoch ganz klar im Bereich des Möglichen.

Wie schon an den Tagen zuvor findet „Maudi“ auch am Sonntag wieder sehr souverän in die Runde, kann nach vier anfänglichen Pars auf der 5 dann jedoch den ersten Schlagverlust nicht mehr abwenden. Nur kurz kann er sein Spiel dann stabilisieren, ehe auf der 7 bereits Bogey Nummer 2 aufleuchtet. Zwar findet er danach wieder den Rhythmus, läuft jedoch vergeblich einem ersten Birdie hinterher.

Buntes Finish

Im Finish wird es dann sogar wieder unangenehmer, da sich auf der 15 das Par nicht mehr ausgeht. Zwar holt er sich ausgerechnet am schweren Par 3 der 16, dass ihm in den Vortagen immer wieder Probleme bereitete, das erste Birdie ab, verspielt dieses jedoch schon auf der 17 postwendend wieder.

Nachdem er auch auf der 18 dann noch einen Schlag abgibt, geht sich am Ende zwar sogar nur die 76 (+4) aus, doch auch damit kann der 56-jährige als 29. seine eigene Senior Open Bestmarke verbessern und tritt so sicherlich mit einem guten Gefühl die Weiterreise zur Senior PGA Championship an.

K.J. Choi (KOR) drückt am Finaltag aufs Tempo und triumphiert nach einer 70er (-2) Finalrunde und bei gesamt 10 unter Par mit zwei Schlägen Vorsprung auf Richard Green (AUS).

Leaderboard The Senior Open

