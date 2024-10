Positives Fazit

Maximilian Steinlechner verpasst bei den Hangzhou Open zwar das benötigte Topergebnis und somit auch den Sprung ins Grand Final, mit beständigen Ergebnissen sichert er sich aber für kommendes Jahr locker eine volle Challenge Tour Kategorie und kann so im Hangzhou West Lake Golf Club mit Sicherheit ein positives Saisonfazit ziehen.

Mit zwei 69er (-2) Runden ließ Max Steinlechner auch beim zweiten hochdotierten China-Event im Finish der Challenge Tour Saison nichts anbrennen und steht erneut souverän im Mittelfeld. Um die Top 45 der Jahreswertung, die ihm einen Startplatz beim Saisonfinale garantieren würden, jedoch tatsächlich noch knacken zu können, wird er am Wochenende wohl einen Zahn zulegen müssen, trennen ihn doch derzeit rund sechs Schläge vom benötigten absoluten Topergebnis.

Gleich auf der 10 holt sich Max am Samstag ein anfängliches Birdie ab und sorgt so für einen Start nach Maß. Direkt nachlegen kann er zwar nicht, hält jedoch Fehler gekonnt fern und schnappt sich schließlich zum bereits dritten Mal in dieser Woche am Par 5 der 17 einen roten Eintrag, der ihn immerhin bei 2 unter Par auf die Frontnine abbiegen lässt. Dort angekommen baut er sein Score rasch weiter aus, ehe er am Par 5 der 2 sogar in eine Doublette schlittert und sich so viel herausgespieltes wieder unangenehm ausradiert.

Immerhin kann sich die Reaktion durchaus sehen lassen, gehen sich doch gleich am Par 3 der 3 und der 4 auch die nächsten Birdies aus. Im Finish wird es dann noch einmal etwas bunter, denn mit Bogey-Birdie-Bogey leuchtet zum bereits dritten Mal die 69 (-2) auf, die ihn zwar um einige Ränge hochklettern lässt, der große erhoffte Sprung geht sich damit jedoch am Samstag nicht aus.

70 zum Abschluss

Wie auch schon an den Tagen zuvor findet Max auch am Sonntag mit einem frühen Birdie am Par 5 der 2 wieder gut in den Tag. Zwar kann er auf der 4 den zwischenzeitlichen Ausgleich nicht verhindern, stopft aber schon auf der 5 zum nächsten Birdie und holt sich so das Minus postwendend wieder zurück. Noch vor dem Turn lässt dann zum bereits vierten Mal in dieser Woche das Par 5 der 8 einen roten Eintrag springen, was ihn noch vor dem Wechsel auf die letzten neun Bahnen erstmals einige Ränge gut machen lässt.

Die Backnine beginnen dann mit einem Bogey auf der 10 nicht wirklich prickelnd und das Bogey bremst Max auch einigermaßen aus, denn er muss sich bis zur 15 gedulden ehe der nächste Schlaggewinn aufs Tableau wandert. Zum Abschluss macht ihm dann auch die 18 noch einen Strich durch die Rechnung, weshalb sich am Sonntag schließlich nur die 70 (-1) ausgeht, die ihn als 22. doch ziemlich auf der Stelle treten lässt. Conor Purcell (IRL) sichert sich bei gesamt 18 unter Par den Sieg.

Volle Kategorie für kommende Saison

Mit dem 22. Platz verpasst er zwar das für den Sprung ins Grand Final der Tour benötigte absolute Topergebnis doch recht klar, als 61. im Jahresranking sichert er sich für kommende Saison aber eine volle Kategorie auf der Challenge Tour und kann so auch die gesamte kommende Spieljahr voll durchplanen. Dementsprechend kann er klarerweise auch ein absolut positives Fazit des Jahres ziehen, wobei das absolute Highlight wohl der 3. Platz beim Heimspiel in Adamstal war.

„Grundsätzlich war die Saison sehr positiv, denn anfangs hab ich nicht gewusst wann ich wo spielen kann. Mit viel Flexibilität hab ich versucht, das Beste rauszuholen aus der Situation, was mir denke ich auch ganz gut gelungen ist. Ein bisschen was wäre schon noch gegangen, aber jetzt hab ich mal für kommendes Jahr alle Starts, das passt schon mal soweit. Jetzt geht’s mal heim und dann gilt die volle Konzentration der 2nd Stage der Tourschool“, so der Tiroler, der sich auch über die Tourschool sogar heuer noch ein DP World Tour Ticket sichern könnte, nach der Finalrunde in China.

