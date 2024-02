Rabenschwarzer Freitag

Max Steinlechner findet nach der starken Auftaktrunde am Freitag bei den NMB Championship überhaupt kein Rezept und scheitert mit einer tiefschwarzen 83 (+11) bei seinem Challenge Tour Saisondebüt im Humewood GC klar am Cut.

Maximilian Steinlechner zeigte sich zum Auftakt in beneidenswerter Frühform, denn mit lediglich einer einzigen Golfrunde am Samstag davor in den Knochen knallte der junge Tiroler eine 65 (-7) aufs Tableau und konnte damit am Donnerstag voll mit den ultratiefen Scores Schritt halten. Am Freitag Nachmittag hofft er nun an die starken ersten 18 Löcher anknüpfen zu können um gleich beim ersten Saisoneinsatz auf der Challenge Tour aussichtsreich ins Wochenende zu cutten.

Die Hoffnung soll sich jedoch nicht nur nicht erfüllen, sondern wird auf den Frontnine regelrecht zertrümmert. Von Beginn an findet Max keinen brauchbaren Rhyhtmus, tritt sich bereits am Par 3 der 3 und der 4 die ersten Bogeys ein und schlittet am Par 5 der 7, wo er am Donnerstag noch ein Eagle notierte, sogar in ein Doppelbogey. Ein weiterer Fehler kurz vor dem Turn prolongiert die Probleme dann regelrecht.

Steinlechner mit Tag zum Vergessen

Der rabenschwarze Tag findet auf den Backnine nahtlos seine Fortsetzung, denn auch das nächste Par 5 lässt ihn nur mit einem Doppelbogey seiner Wege ziehen und da er nach einem weiteren Fehler danach am Par 3 gleich noch zwei Doubletten anhäuft, steht er am Ende sogar trotz eines späten Birdies auf der 17 nur mit der 83 (+11) beim Recording, womit er um gleich satte 18 Schläge mehr als noch am Donnerstag benötigt und damit klarerweise keine Chance hat auch am Wochenende noch aktiv mitwirken zu dürfen.

Björn Akesson (SWE) und Keenan Davidse (RSA) starten bei gesamt 14 unter Par als Co-Leader ins Wochenende.

Leaderboard NMB Championship