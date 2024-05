Regner on the number

Niklas Regner macht es am Freitag bei der Danish Golf Challenge richtig spannend, zieht beim Challenge Tour Turnier im Odense Eventyr Golf aber dank eines Birdies am Schlussloch „on the number“ noch ins Wochenende ein.

Nachdem er in den letzten Wochen in kein Starterfeld mehr auf der Challenge Tour hineinrutschen konnte, bleibt Niklas Regner für die Danish Golf Challenge nichts anders übrig als eine Wildcard zu zücken um endlich wieder zu einen Turnierstart zu kommen. Bei der Gösser Open hatte der Liezener eine perfekte Gelegenheit zur Formüberprüfung, die mit Platz 18 aber auch alles andere als prickelnd ausfiel. Hoffentlich konnte er am Finaltag mit der 66 den letzten Rost in seinem Schwung abschütteln. Als 162. auf der aktuellen Road to Mallorca hat Reggie auch noch einen weiten Weg vor sich.

Der Start kann sich dann mit einem frühen Birdie auf der 11 zwar durchaus sehen lassen, allerdings stolpert er bereits auf der 13 in ein Doppelbogey und brummt sich am Par 3 der 17 noch vor dem Turn sogar eine weitere Doublette auf. Auf den Frontnine läuft es dann aber doch deutlich besser, denn er radiert sich zwar ein zweites Birdie mit einem Fehler danach wieder aus, nachdem er jedoch noch zwei weitere rote Einträge findet, bringt er am Ende zumindest noch eine 73 (+1) zum Recording, womit sich die gezogene Linie als 74. noch in Reichweite befindet.

Starke Birdiequote

Sichtlich konnte Niklas am Donnerstag auf seinen zweiten Neun endgültig den letzten Rost abschütteln, denn am Freitag drückt er von Beginn an aufs Tempo, wie gleich ein anfängliches Par 3 Birdie beweist. Auch danach hat er sein Visier messerscharf eingestellt, hält Fehler gekonnt fern und nimmt von beiden Par 5 Bahnen der Frontnine die nächsten roten Einträge mit. Auch die hinteren Neun lassen sich mit einem Schlaggewinn am Par 3 der 12 richtig gut an, bis er sich am Par 5 danach wie aus dem Nichts sogar ein Doppelbogey einfängt. Nervenstark locht er zum Abschluss dann am Par 5 der 18 aber zum Birdie und zieht so als 56. „on the number“ noch ins Wochenende ein.

„Das war nicht das Gelbe vom Ei, aber immerhin hab ich es mit Ach und Krach noch ins Wochenende geschafft. Jetzt gilt es vom Tee stabiler zu werden. Putten und Annäherungen waren ganz gut. Leider hab ich schon drei Doppelbogeys hinnehmen müssen, ohne die wäre ich deutlich weiter vorn. Das Birdie am Schlussloch war nach meinem zweiten guten Drive heute. Ich hatte dann nur mehr 170 Meter mit Rückenwind, hab mein 9er Eisen aber links nebens Grün gepullt. Der 25 Meter Chip ist dann ganz gut gelungen und aus ca. 1,5 Meter ist Gott sei Dank der Birdieputt gefallen“, erklärt er das nervenaufreibende Par 5 zum Schluss.

„Putten war wirklich Wahnsinn heute, das war extrem gut. Die Drives waren heute klar das Problem. Ich hab sogar zweimal aufs falsche Fairway geschossen, denn ich hab die 13 über die 14 und umgekehrt gespielt. Ich hab dann eigentlich eh gut reagiert, denn auf der 15 hab ich statt dem Driver das Eisen 2 genommen, aber wieder einen schlechten Schwung gemacht und denn sogar ins Aus geschlagen. Ich hatte dann sogar noch die Bogeychance, aber der ist ausgelipped. Dann auf der 16 eine gute Birdiechance erarbeitet, die zähe 17 gut überstanden und dann auf der 18 eben das wichtige Birdie gemacht.“

Andreas Halvorsen (NOR) startet nach zwei 66er (-6) Runden und bei gesamt 12 unter Par als Führender in den Samstag.

Leaderboard Danish Golf Challenge