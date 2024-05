Von Gewittern ausgebremst

Emma Spitz und Christine Wolf werden bei den Jabra Ladies Open am Freitag von Gewittern ausgebremst, übernachten beim Ladies European Tour Event im Evian Resort aber recht klar auf Cutkurs.

Emma Spitz und Christine Wolf werden im noblen französischen Kurort Evian alles daran setzen, bei der heurigen Jabra Ladies Open spielerisch nicht baden zu gehen. Immerhin gilt es den schweren Major-Kurs dreimal zu bezwingen, wo später im Jahr die Allerbesten der Welt aufteen werden. Der Siegerin winkt traditionell ein Ticket für die Evian Championship.

Emma Spitz präsentierte sich in Berlin in Topform, wo sie sich erst im Stechen Europas neuem Golfstern Lexi Försterling knapp geschlagen geben musste und dann am Montag bei der US Open Qualifikation die Batterie schon ziemlich leer war. Die große Frage wird sein, ob die 24-jährige Schönbornerin bis zum Donnerstag neue Kräfte wird sammeln können, vor allem in mentaler Hinsicht. Christine Wolf hatte nach dem verpassten Cut dagegen ausreichend Gelegenheit an ihrem Spiel für Evian zu feilen.

Die gerade mal zwei freien Tage scheint Emma einigermaßen gut zur Regenaration genützt zu haben, die Niederösterreicherin startet auf der 15 ganz souverän ins Turnier und findet nach dem Turn sogar die ersten Birdies. Zwar schleicht sich schließlich auch ein Fehler ein, zur Halbzeit der Runde liegt sie im roten Bereich jedoch gut auf Kurs. Wie aus dem Nichts brummt ihr die 10 dann jedoch ein Doppelbogey auf, womit sie sich plötzlich nur noch bei Level Par wiederfindet. Immerhin steckt sie den Fehler gut weg und stabilisiert ihr Spiel sofort wieder, was sie am Ende mit der 71 (Par) und als 21. in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen hält.

Emma beginnt die zweite Runde auf der 6 und tritt sich am Nachmittag prompt ein anfängliches Bogey ein, das sie jedoch immerhin am darauffolgenden Par 5 postwendend wieder egalisiert. Danach bremst eine Gewitterunterbrechung das Geschehen kurzfristig ein, was die Schönbornerin auch wohl etwas aus dem Rhythmus bringt, wie ein weiterer Fehler auf der 11 untermauert. Lange Zeit spult Emma dann Pars ab, bis sie auf der 1 einen weiteren Schlagverlust nicht mehr abwenden kann. Gerade als sie ins Finish abbiegt, macht ein weiteres Gewitter dem Treiben ein Ende, weshalb sie die letzten Löcher bei einem Zwischenstand von +2 nach 15 und auf Rang 26 erst am Samstag Vormittag zu Ende spielen kann.

Auch Chrissie Wolf auf Kurs

Chrissie Wolf beginnt die erste Runde auf der 6 und darf sich am Par 5 der 9 über ein recht frühes erstes Birdie freuen. Zu Beginn der hinteren Neun brummt sie sich dann zwar gleich drei Bogeys in Folge auf, findet aber immerhin am Par 3 der 14 auch ein weiteres Erfolgserlebnis. Nachdem sich jedoch auf beiden darauffolgenden Par 5 Löchern kein weiterer roter Eintrag ausgeht und sie sich auf der 1 sogar ein Doppelbogey einfängt, geht sich am Ende trotz eines Par 3 Birdies auf der 2 nur eine 73 (+2) aus, womit sie sich zum Auftakt als 45. ebenfalls auf Cutkurs bringt.

Chrissie beginnt Runde 2 am Par 5 der 15 und schlittert sofort in ein anfängliches Bogey, worauf sie jedoch schon auf der 17 die passende Antwort gibt. Nach der kurzen Gewitterpause geht sich dann schließlich auf der 4 zwar erneut nur eine 5 aus, mit dem Zwischenstand von +1 nach 9 hält die Innsbruckerin sich aber klar auf Cutkurs. Richtig ins Rollen kommt sie jedoch auch danach nicht, wie ein weiteres Par 5 Bogey unterstreicht. Wie ihre Landsfrau wird klarerweise auch Chrissie dann vom nächsten Gewitter ausgebremst und muss die Runde bei einem Stand von +2 nach 12 und als 46. am Samstag ab 07:30 MEZ beenden.

Leaderboard Jabra Ladies Open