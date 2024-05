Sepp mischt sich ein

Sepp Straka lässt sich am Freitag bei der Charles Schwab Challenge weder von Wind noch von einem späten Gewitter beeindrucken und mischt sich beim 9,1 Millionen PGA Tour Event im Colonial CC mit einer 66 (-4) langsam aber sicher in den Titelkampf ein.

Sepp Straka zeigte zum Auftakt in Fort Worth, dass er den verpassten Cut der Vorwoche bei der PGA Championship gut weggesteckt hat, denn vor allem auf seinen ersten neun Löchern präsentierte sich Österreichs Nummer 1 mit den Eisen richtig gut und legte so den Grundstein für eine starke Auftaktrunde mit 2 unter Par. Bei nur einem Schlag Rückstand auf die Top 10 und nur deren 3 auf Leader Charley Hoffman (USA) gilt es nun am Freitag am hautengen Geläuf des Colonial CC vor allem vom Tee weiterhin taktisch klug zu agieren um sich für die trickreichen Annäherungen nicht in unnötige Schwierigkeiten zu bringen.

Von Beginn an hat Sepp am Nachmittag dann mit unangenehmen Windböen zu kämpfen, knallt den ersten Drive aber perfekt aufs Fairway und zündet am anfänglichen Par 5 eine noch bessere Attacke. Zwar will der Adler aus knapp sieben Metern nicht landen, das kleine Vögelchen zwitschert aber sofort von der Scorecard. Kurz danach wird es auf der 12 jedoch erstmals richtig ungemütlich, denn nach eingebunkertem Abschlag erreicht er das Grün nicht und kann in Folge das erste Bogey nicht mehr abwenden.

Bogeys ausgekontert

Generell hat Sepp in dieser Phase ziemlich mit der Genauigkeit zu kämpfen, wie ein weiterer verzogener Abschlag auf der 5 unangenehm unter Beweis stellt. Nachdem dann noch dazu der Chip nicht wirklich auf den Punkt gelingen will und der Siebenmeterputt zum Par nicht fällt, rutscht er mit dem zweiten Bogey doch spürbar im Klassement ab. Den Rückschlag steckt der zweifache PGA Tour Champion aber perfekt weg, zündet gleich danach auf der 6 ein hervorragendes Eisen ins Grün und stellt aus nur wenigen Zentimetern sein Tagesscore wieder auf Even Par.

Kurz vor dem Wechsel auf die Backnine kommt dann mit einer verzogenen Annäherung wieder etwas Stress auf, dank eines starken Chip kratzt er aber noch das wichtige Par auf die Scorecard und da er danach auf der 10 aus einem gelungenen Approach aus drei Metern Kapital schlagen kann, drückt er sein Tagesergebnis sogar wieder unter Par. Das scheint den Longhitter richtiggehend anzustacheln, denn am über 580 Meter langen Par 5 danach erreicht er mit der Attacke das Grün und nimmt zwei Putts später gleich das nächste Birdie mit.

Gewitter lädt den Birdieakku

In Folge ergeben sich dank starker Eisen auch weitere Chancen, der Putter kühlt jedoch mit Fortdauer der Runde spürbar ab und veweigert etwa auf der 14 aus 2,5 und auf der 15 aus knapp vier Metern die Birdiemitarbeit. Am Par 3 der 16 legt er den Teeshot dann knapp hinters Grün und darf sich über die weitere Strategie einige Zeit Gedanken machen, da ein herannahendes Gewitter für eine Verzögerung sorgt. Zum Glück dauert die Unterbrechung nicht allzu lange und bei der Fortsetzung nimmt er mit Chip und Putt am Ende ein souveränes Par mit.

Die Gewitterpause scheint bei der Nummer 22 der Welt auch die Akkus noch einmal so richtig vollgeladen zu haben, denn auf der 17 holt er sich aus vier Metern das bereits fünfte Birdie ab und da er auf der 18 die Annäherung bis auf zwei Meter zur Fahne legt und so ohne große Mühe noch ein Erfolgserlebnis einsackt, unterschreibt er am Ende sogar die herovrragende 66 (-4), die ihn als starken 4. ins Wochenende starten lässt. Auf den Führenden US-Amerikaner Davis Riley, der am Freitag eine enorm starke 64 (-6) zu Papier bringt, fehlen ihm vor dem Weekend so „nur“ vier Schläge, was auf den verbleibenden 36 Löchern mit Sicherheit noch aufzuholen wäre.

Leaderboard Charles Schwab Challenge

>> SKY überträgt Live und in HD von der Charles Schwab Challenge