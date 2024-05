Letzte Reserven mobilisiert

Emma Spitz mobilisiert nach den letzten anstrengenden Tagen zum Abschluss der Jabra Ladies Open noch einmal die letzten Reserven und beendet das Ladies European Tour Event im Evian Resort mit einer 73 (+2) im soliden Mittelfeld.

Emma Spitz mutierte in den letzten Tagen zu einem richtiggehenden Marathon-Girl, denn nachdem die 24-jährige sich letzten Sonntag erst im Stechen Lexi Försterling (GER) geschlagen geben musste, spulte sie am Montag darauf unbelohnte 36 Löcher US Open Qualifikation ab. Nur wenige Tage danach steht die junge Niederösterreicherin nun im Evian Resort wieder in den Teeboxen und legte mit einer 71 (Par) eine durchaus solide Auftaktrunde hin.

Am Freitag hatte Emma dann zwar etwas härter zu kämpfen, hielt sich aber weiterhin im vorderen Drittel, bis sie am Nachmittag von gleich zwei Gewittern ausgebremst wurde, weshalb sie die zweite Runde bei einem Zwischenstand von +2 nach 15 und als 26. erst am Samstag ab 07:30 MEZ beenden kann. Am Schlussloch tritt sie sich schließlich bei der Fortsetzung auf ihrer letzten Bahn noch ein Bogey ein und cuttet so zwar souverän, rutscht mit der 74 (+3) aber ins Mittelfeld zurück.

Akkus ziemlich leer

Am Finaltag findet die einzig verbliebene Österreicherin im Feld dann gleich auf der 10 ein anfängliches Birdie, dass jedoch nicht die erhoffte Initialzündung darstellt, wie gleich drei Bogeys danach unangenehm unter Beweis stellen. Die Schönbornerin fängt sich aber rechtzeitig, holt sich am Par 5 der 15 auch das nächste Birdie ab und drückt ihr Rundenscore mit einem Eagle am Par 5 der 18 sogar noch vor dem Turn in den roten Bereich.

Auf den letzten neun Löchern wird es dann jedoch wieder unangenehmer, denn auf ein Par 3 Bogey folgt sogar eine Doublette und da sie bei noch einem weiteren Fehler lediglich noch vom Par 3 der 8 einen roten Eintrag mitnimmt, muss sie sich am Ende des Tages mit der 73 (+2) anfreunden. Ränge kann sie damit zwar keine mehr gutmachen, nach den letzten anstrengenden Tagen kann sie sich mit Rang 32 aber wohl durchaus zufrieden zeigen.

Chrissie Wolf scheitert knapp am Cut

Christine Wolf, die vergangene Woche noch recht klar den Sprung ins Wochenende verpasste, präsentiert sich bislang im Evian Resort durchaus solide, denn mit einer 73 (+2) reihte sie sich am Donnerstag klar auf Cutkurs ein und auch am Freitag hielt sie ihr Score bei trickreichen Verhältnissen zusammen. Wie ihre Landsfrau kann jedoch auch Chrissie bei einem Stand von +2 nach 12 und als 46. die 2. Runde erst am Samstag beeenden und steht schließlich nur mit der 75 (+4) beim Recording, womit die Tirolerin hauchdünn um einen Schlag den Cut verpasst.

Morgane Metraux (SUI) gewinnt mit einer 72er (+1) Finalrund und bei gesamt 10 unter Par mit drei Schlägen Vorsprung auf ihre Landsfrau Chiara Tamburlini und Agathe Sauzon (FRA).

