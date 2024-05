Fehlerlos am Standgas

Lukas Nemecz notiert am Moving Day der Soudal Open zwar eine fehlerlose 69 (-2), büßt damit bei generell recht guten Scores jedoch sogar ein paar Ränge ein. Bernd Wiesberger verputtet seinen Drittrundenauftritt beim DP World Tour Event im Rinkven International total und startet nur jenseits der Top 40 in den Finaltag.

Lukas Nemecz zündete am Freitag sprichwörtlich den Turbo und kletterte im Klassement nach einer 70 (-1) zum Auftakt mit einer knallroten 65 (-6) um rund 50 Ränge nach oben, was ihn als 17. durchwegs aussichtsreich in den Moving Day starten lässt. Nach einem etwas suboptimalen Pitch verbaut er sich zwar auf der 1 noch eine gute Birdiemöglichkeit, schon auf der 3 knallt er dann aber eine erste richtig starke Annäherung aufs Grün und lässt sich die dicke Birdiechance aus einem Meter nicht entgehen.

Zwar legt er sich kurz danach am einzigen Par 5 der Frontnine gleich die nächste dicke Chance auf, der kurze Birdieputt aus einem guten Meter will jedoch diesmal nicht fallen. Der Steirer bleibt aber geduldig und belohnt sich schließlich am kurzen Par 4 der 8 nach erfolgreicher Attacke mit dem zweiten roten Eintrag, womit er auch weiterhin voll an den Top 10 dran bleibt.

Auch danach zeigt er von Tee bis Grün durchwegs solides Golf, bringt die Bälle vorerst jedoch nicht mehr zwingend genug zu den Fahnen um weitere Birdies einsacken zu können. Das Bild ändert sich dann auch auf den letzten Bahnen nicht mehr, womit der 34-jährige zwar eine fehlerlose 69 (-2) ins Ziel bringt, damit bei generell besseren Scores jedoch sogar ein paar Ränge einbüßt. Vom 23. Platz aus und nur zwei Schlägen Rückstand auf die Top 10 ist ein Spitzenplatz aber nach wie vor klar in Reichweite.

Brotlose Puttkunst

Bernd Wiesberger stemmte ebenfalls den Cut, machte es nach einer 69 (-2) zum Auftakt am Freitag mit viel Leerlauf jedoch lange Zeit spannend. Erst eine gelochte Annäherung zum Eagle pushte ihn dann noch zur 68 (-3) und ins solide Mittelfeld. Anders als an den Vortagen hat er am Samstag den Putter dann sichtlich gleich von Beginn an auf Temperatur, denn schon auf der 1 kann er aus einer guten Annäherung aus zwei Metern Kapital schlagen.

Wirklich lange hält der 14. Schläger im Bag die Temperatur jedoch nicht, wie ein verschobener Parputt auf der 4 aus zwei Metern unangenehm unter Beweis stellt. Den kleinen Rückschlag steckt er jedoch perfekt weg, wie ein starker Approach und das nächste Birdie aus einem guten Meter auf der 4 zeigt. Nachdem er sich auf der 6 aus dem Grünbunker noch stark zum Par scrambled, ergibt sich schließlich auf der 8 die nächste dicke Chance, die er aus zwei Metern jedoch liegen lässt.

Löcher auch im Finish zugenagelt

So richtig bitter wird es jedoch dann kurz vor dem Turn auf der 9, denn nach verfehltem Grün chippt er zwar stark zur Fahne, doch selbst ein guter halber Meter ist für den Putter in dieser Phase zu viel, womit er die hinteren Neun nur bei Level Par in Angriff nimmt. In dieser Tonart geht es auch auf den Backnine weiter, denn ein starker Teeshot eröffnet am Par 3 der 12 die nächste große Möglichkeit, die aus etwa 1,5 Metern einmal mehr ungenützt bleibt und auch die 14 kann er aus einem guten Meter nicht zum Birdie überreden.

Selbst das Eagleloch vom Vortag, als er die Annäherung direkt versenkte, lässt am Moving Day nichts springen, nachdem ein weiterer machbarer Putt aus etwa vier Metern nicht fällt. Nachdem dann zum Abschluss auch aus zwei Metern noch der Birdieputt vorbeikriecht, geht sich trotz der zahlreich herausgespielten Chancen lediglich eine 71 (Par) aus, womit der Burgenländer um einige Ränge abrutscht und die Finalrunde lediglich vom 48. Rang aus in Angriff nehmen wird.

Nacho Elvira (ESP) nimmt nach der 67 (-4) und bei gesamt 18 unter Par die Finalrunde mit gleich vier Schlägen Vorsprung auf die ersten Verfolger in Angriff.

Leaderboard Soudal Open

>> SKY überträgt Live und in HD von den Soudal Open.