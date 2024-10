Schockmoment weggesteckt

Maximilian Steinlechner macht sich am Freitag bei den Hangzhou Open mit einem zwischenzeitlichen Triplebogey das Leben ziemlich schwer, steckt den Schock aber gut weg und cuttet dank zwei 69er (-2) Runden im Hangzhou West Lake Golf Club durchaus souverän ins Wochenende.

Bei der Hainan Open ließ Max Steinlechner eine gute Gelegenheit verstreichen um sich auf der Road to Mallorca auf Finalkurs zu bringen. Als 63. in der Zwischenwertung benötigt der Tiroler nun bei der Hangzhou Open ein absolutes Topergebnis um sich noch unter die Top 45 zu pushen und so die allerletzte Chance auf eine Teilnahme beim Tourfinale zu nutzen. Bei dem 500.000 Dollar Turnier von Challenge- und China Tour geht es aber auch um gutes Preisgeld und Weltranglistenpunkte.

Zum Auftakt ist er am Donnerstag dann gleich mit früher Tee Time unterwegs und findet sich von Beginn an in China ganz gut zurecht, denn nach anfänglichen Pars geht sich schließlich auf der 5 das erste Birdie aus. Noch vor dem Turn legt er dann am Par 5 der 8 einen weiteren Schlaggewinn nach und kommt so nach bislang makelloser Vorstellung immerhin bei 2 unter Par zum Turn.

Auch die hinteren Neun lassen sich recht sehenswert an, nachdem die 12 das bereits dritte Birdie ausspuckt. Erst danach wird es zusehends bunter auf der Scorecard, allerdings hat er auf einen Bogeydoppelpack sofort am Par 3 der 16 und dem Par 5 danach die passenden Antworten parat. Da sich jedoch zum Abschluss auf der 18 noch ein Fehler einschleicht, muss er sich am Ende mit der 69 (-2) zufrieden zeigen, die ihm als derzeit 34. die Türe zu einem Topergebnis aber mit Sicherheit noch offen hält.

Erneut die 69

Zwar lässt schon die 11 am Freitag für Max das erste Birdie springen, nachdem jedoch danach auf der 12 von Tee bis Grün so ziemlich alles daneben geht und er sich sogar ein Triplebogey einfängt, findet er sich rasch sogar nur hinter der gezogenen Linie wieder. Immerhin lässt er sich nicht wirklich beeindrucken und schnappt sich nach danach fehlerlosen Löchern noch vor dem Turn am Par 5 der 17 das zweite Birdie, das ihn zumindest wieder auf Wochenendkurs bringt.

Das gute Gefühl nimmt er schließlich auch auf die Frontnine mit, denn auf der nächsten langen Bahn gleicht er sein Tagesergebnis endgültig wieder aus und da er auch danach weiterhin fehlerlos bleibt und auf der 6 das bereits vierte Birdie findet, leuchtet vor den letzten Löchern sogar wieder das Minus auf. Stark nimmt er dann auch noch vom letzten Par 5 ein Erfolgserlebnis mit und unterschreibt so am Ende sogar erneut eine 69 (-2), die ihn souverän als 33. im Mittelfeld in den Moving Day cutten lässt.

Ben Schmidt (ENG) und Wenyi Ding (CHN) starten bei gesamt 11 unter Par als Co-Leader in den Samstag.

Leaderboard Hangzhou Open