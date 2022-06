Starke Vorstellungen

CZECH CHALLENGE – 1. RUNDE: Lukas Lipold und Timon Baltl legen im Golf Kuneticka Hora einen richtig starken Start hin und gehen aus mehr als nur vielversprechenden Positionen in den zweiten Spieltag. Auch Martin Wiegele hat nach einer 71 noch durchaus gute Chancen auf den Cut. Maximilian Lechner muss am Freitag deutlich zulegen.

Zum Challenger in Kuneticka Hora kann Timon Baltl mit dem Auto anreisen, somit wird diesmal sein Golfbesteck garantiert mit dabei sein. Beim 260.000 Euro-Turnier in Tschechien geben Martin Wiegele, Lukas Lipold und Neo-Pro Max Lechner ihr Saisondebüt auf der Challenge Tour. Niklas Regner will erst wieder kommende Woche auf Birdiejagd gegen.

Lukas Lipold zeigt sich in Dritec von Beginn an in den Morgenstunden hellwach und krallt sich gleich auf der 10 und dem darauffolgenden Par 5 die ersten Birdies. In Folge ebbt der Schwung zwar ab, nachdem er die gesamten Backnine aber fehlerlos bleibt, kommt er in der frühen Phase sogar im Spitzenfeld auf den vorderen neun Löchern an.

Gleich neun Löcher in Folge verewigt er dann meist recht sichere Pars auf der Scorecard, bis es ihn auf der 3 schließlich auch mit dem ersten Fehler erwischt. Der 28-jährige lässt sich aber nicht aus der Ruhe bringen und stopft auf der 6 und dem Par 3 der 8 noch zwei weitere Birdieputts, was ihm schließlich die 67 (-3) einbringt und mit Rang 6 für einen richtig starken Start sorgt.

“Ich fühle mich aktuell recht gut und ich bin auch heute mit der Performance wieder sehr zufrieden. Der Platz spielt sich doch recht anspruchsvoll als Par 70, denn normalerweise wird er als Par 72 gespielt. Es war von vorne bis hinten heute durchaus solide würde ich sagen”, hat der Salzburger an der Auftaktleistung klarerweise nur wenig auszusetzen.

Stark am Nachmittag

Timon Baltl ist als einziger Österreicher in Tschechien erst am Nachmittag unterwegs, findet mit den eigenen Schlägern – die Fluggesellschaft schickte letzte Woche sein Bag nicht mit nach Schottland, weshalb er nach der ersten Runde mit einem Leihbag aufgeben musste – aber durchaus gut ins Turnier und krallt sich schon auf der 12 und der 14 zwei frühe Birdies, die er gekonnt die gesamten Backnine über die Zeit schaukelt.

Auf der 3 belohnt er sich dann ein drittes Mal für das starke Spiel und gesellt sich damit endgültig zu Lukas Lipold ins Spitzenfeld. erst die abschließende 9 macht dem Steirer dann noch einen Strich durch die fehlerlose Rechnung und brummt ihm doch noch ein Bogey auf. Mit der 68 (-2) legt Timon Baltl aber einen durchaus sehenswerten Start hin und geht als 12. nur knapp hinter den Top 10 in den zweiten Spieltag.

Die Chance lebt

Martin Wiegele hat im Gegensatz zu Landsmann Lukas Lipold gleich zu Beginn zu kämpfen und startet nur mit einem Bogey auf der 10 ins Turnier. Immerhin stabilisiert er sein Spiel danach rasch und darf sich auf der 14 auch über den scoretechnischen Ausgleich freuen. Richtig lange währt die Freude beim Routinier aber nicht, da ihn ein weiterer Fehler auf der 16 nur im zarten Plusbereich auf den Frontnine ankommen lässt.

Mit einem Par 5 Birdie dreht er auf der 2 sein Score dann wieder zurück auf den Ausgangspunkt, kann allerdings nich weiter nachsetzen und muss sich nach einer kleinen Parserie und einem weiterne Fehler auf der 7 schließlich mit der 71 (+1) anfreunden, womit er sich zwar als 66. hinter der prognostizierten Cutmarke einreiht, das Wochenende aber noch durchaus in Sichtweite hat.

Maximilian Lechner findet sich zwar mit anfänglichen Pars ganz gut zurecht, ein Doppelbogey auf der 14 kostet dann jedoch die Sicherheit der ersten Löcher, denn mit noch zwei weiteren Fehlern steht er sogar nur bei 4 über Par in der 1. Teebox. Zu Beginn der ersten Neun drückt der 24-jährige dann aber den Resektknopf und hobelt mit einem Birdietriplepack Schlagverlust um Schlagverlust wieder weg.

Dank eines weiteren roten Eintrags auf der 6 steht sein Score dann sogar wieder bei Level Par, ehe die Runde mit Doppelbogey und Bogey noch einmal eine ungute Wendung nimmt und ihm trotz der beherzten Aufholjagd am Ende eine 73 (+3) aufs Auge drückt, womit der Weg ins Wochenende vom 106. Rang aus bereits recht weit ist. Martin Simonsen (DEN) legt mit der 64 (-6) den besten Start hin.

Leaderboard Czech Challenge