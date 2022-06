Auftakt unter Par

THE MEMORIAL TOURNAMENT – 1. RUNDE: Sepp Straka rutscht nach starken Backnine zwar nach dem Turn wieder auf Level Par zurück, krallt sich mit einem abschließenden Birdie aber doch noch seine erste Runde unter Par im Muirfield Village, womit er sich auch eine durchaus vielversprechende Ausgangslage auflegt.

Sepp Straka teet mit der Weltklasse beim 12 Millionen Dollar-Turnier in Dublin, Ohio auf. Jack Nicklaus lädt auch heuer zum Memorial nach Muirfield Village, wo dem Wiener jedoch noch keine Runde unter Par gelang und ein 61. Rang vor zwei Jahren sein bislang bestes Ergebnis markiert.

Europas Topstars wie Jon Rahm (ESP), Rory McIlroy (NIR) oder Viktor Hovland (NOR) matchen sich mit Collin Morikawa, Jordan Spieth und Xander Schauffele (alle USA). Ein weiteres Indiz für den Aufstieg von Sepp Straka in der Golfwelt ist, dass er gemeinsam mit Jordan Spieth und Adam Scott (AUS) beim Top-Turnier sogar in die Marquee Group gesetzt wurde.

Obwohl der erste Abschlag dann auf der 10 nur im Rough landet bringt er den Ball gut aufs Grün und rollt im Anschluss aus etwa acht Metern den Putt gleich gefühlvoll ins Loch, womit er einen Start nach Maß ins hochdotierte Event in Ohio hinlegt. Trotz eines deutlich verzogenen Drives geht sich am Par 5 danach ein stressfreies Par aus und nach starkem Teeshot ergibt sich am Par 3 der 12 sogar eine richtig gute Birdiemöglichkeit, die der Putter aus drei Metern jedoch nicht zu nützen weiß.

Gute Ausgangslage geschaffen

Nach einem starken Parputt nach einem weiteren verzogenen Abschlag auf der 13 finden schließlich danach endlich die Drives die angepeilten Ziele, was das Spiel doch deutlich stressfreier für den Longhitter gestaltet. Auf der 15 ermöglicht dies auch die Grünattacke, was sich nach sicherem Zweiputt auch im zweiten Birdie positiv auf der Scorecard bemerkbar macht. Mit starken Bunkerschlägen kratzt er in Folge sowohl auf der 17 als auch auf der 1 wichtige Pars auf die Scorecard und behält so weiterhin noch die blütenweiße Weste an.

Mit einem Dreiputtbogey aus 18 Metern am Par 3 der 4 erwischt es ihn schließlich aber mit dem ersten Fehler, was angesichts der Tatsache einer großen ausgelassenen Birdiechance aus gut zwei Metern am Loch davor sogar doppelt ärgerlich erscheint. Gleich beide Par 5 Löcher der Frontnine lässt er in Folge ungenützt verstreichen und kann nach einem deutlich verzogenen Eisen am Par 3 der 7 schließlich den zweiten Fehler nicht mehr vermeiden, was ihn kurz vor Ende der Runde sogar wieder auf Level Par zurückwirft.

Zum Abschluss knallt er dann auf der 9 aber noch ein starkes Eisen aufs Grün und bringt zum Ende auch den Putter noch einmal auf Temperatur, der schließlich aus drei Metern noch ein Birdie ermöglicht. Damit geht sich zum ersten Mal für Sepp Straka mit einer 71 (-1) im Muirfield Village eine Runde unter Par aus, womit er sich gleichzeitig auch eine durchaus vielversprechende Ausgangslage für den weiteren Turnierverlauf auflegt.

LIV statt PGA Tour

Bernd Wiesberger verzichtete auf eine der seltenen Startmöglichkeiten auf der PGA Tour und pausiert trotz der Chance auf dicke Weltranglistenpunkte lieber um in der kommenden Woche bei der LIV-Konkurrenz in London aufzuteen.

Leaderboard The Memorial Tournament

>> SKY überträgt Live und in HD vom Memorial Tournament.