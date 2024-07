Startchance genützt

Max Steinlechner kann die unverhoffte Startchance bei den Northern Ireland Open nützen und cuttet recht aussichtsreich ins Wochenende. Timon Baltl scheitert nach Adamstal auch im Galgorm Castle GC wieder am Cut.

Dank des starken 3. Platzes in Adamstal kommt Max Steinlechner auch in Nordirland zu einer Startmöglichkeit und hatte zum Auftakt alle Hände voll zu tun. Am Ende konnte ihn jedoch selbst ein Doppelbogey und ein Gewitter nicht wirklich aus der Ruhe bringen, denn mit einer 69 (-1) nimmt der 24-jährige den zweiten Spieltag klar aus dem erwarteten Cutbereich in Angriff.

Bereits auf der 2 findet Max am Vormittag dann ein schnelles Birdie, dass er jedoch prompt auch wieder verspielt. Der Fehler kostet zwar etwas den Schwung, immerhin hält er aber danach weitere Fehler fern und hält so weiterhin den Kurs in Richtung Wochenende.

Bis zur 11 muss er sich schließlich gedulden, ehe der zweite Birdieputt den Weg ins Ziel findet, doch wieder kann er den leicht geröteten Zwischenstand nur kurzzeitig verwalten, da ihm am Par 3 der 14 ein weiteres Bogey wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Am Par 5 Schlussloch fällt dann aber noch ein Putt und mit der zweiten 69 (-1) cuttet Max als 20. schlussendlich sogar recht aussichtsreich in den Moving Day.

„Die ersten beiden Tage waren ganz gut. Der Platz hier hat auf jeden Fall seine Ansprüche und Wind und Regen machens auch nicht unbedingt leichter“, so Max nach den ersten 36 Löchern.

Erneut vorzeitig Endstation

Das Formtief aus Adamstal scheint Timon Baltl auch in Nordirland nicht abschütteln zu können, denn zum Auftakt stolperte er in einige Fehler und muss aufgrund des Gewitters bei einem Zwischenstand von +3 nach 16 am Freitag noch dazu erst die Donnerstagsrunde beenden, wo schließlich nichts Nennenswertes mehr passiert.

Die zweite Umrundung lässt sich dann aber mit einem schnellen Birdie auf der 2 recht gut an, allerdings kann er auf den vorderen Neun nicht weiter nachlegen und kommt nach sieben Pars danach nur bei 1 unter Par zum Turn. Auf den Backnine nimmt die Fehlerquote dann jedoch drastisch zu, was ihn mit einer weiteren 73 (+3) richtig deutlich abrutschen lässt und einen weiteren Missed Cut unumgänglich macht.

Conor Purcell (IRL) startet bei gesamt 9 unter Par mit gleich drei Schlägen Vorsprung auf die ersten Verfolger ins Wochenende.

