Top-Saisondebüt

Timon Baltl beendet die Kaskada Challenge sehenswert auf Rang 8 und holt sich so gleich bei seinem ersten Challenge Tour Saisoneinsatz im Golf Resort Kaskada ein Topergebnis ab.

Timon Baltl präsentiert sich gleich bei seinem ersten Challenge Tour Einsatz der Saison von seiner allerbesten Seite. Sowohl am Donnerstag als auch am Freitag notierte der Steirer makellose 67er (-4) Runden und nimmt so das Wochenende vom vielversprechenden 7. Rang aus in Angriff, womit er gleich beim Saisondebüt ein Spitzenresultat klar in Reichweite hätte.

Von Beginn an knüpft Timon dann an die starken Auftaktrunden an, denn gleich am Par 5 der 1 krallt er sich das erste Birdie. Nur kurz gönnt sich der 29-jährige dann eine kleine Verschnaufpause, ehe auf der 4 und der 6 bereits die nächsten Birdieputts ins Ziel rollen, womit er sich sogar erstmals bis in die geteilte Führung spielt.

Nach dem Turn schleicht sich auf der 10 dann jedoch der erste Schlagverlust überhaupt ein, was ihn nicht nur aus der Führung bugsiert, sondern auch den bislang so beeindruckenden Schwung sichtlich einbremst.

Zwei Löcher später schleicht sich dann nämlich sogar eine Doublette ein und da er auch auf der 13 einen Schlag abgeben muss , findet er sich plötzlich sogar nur im Plusbereich wieder. Zumindest geht sich am Schlussloch dann noch ein Birdie aus, was ihm noch eine 71 (Par) rettet und ihn in den Top 10 hält.

Mit der 69 zum Topergebnis

Gleich am Par 5 der 1 krallt sich Timon am Sonntag dann das erste Birdie, dass er jedoch prompt auch wieder verspielt. Immerhin zeigt er sich davon nicht wirklich beeindruckt und stopft auf der 4 und der 7 die nächsten Birdieputts, die ihn weiterhin in den Top 10 halten.

Anders als am Vortag übersteht er diesmal die ersten Löcher der zweiten Neun unbeschadet und holt sich am Par 3 der 14 sogar das nächste Birdie ab. Auf den letzten Löchern lässt er dann nichts mehr anbrennen, schaukelt die 69 (-3) über die Distanz und holt sich so gleich bei seinem ersten Saisoneinsatz mit Rang 8 ein Topergebnis ab.

Harnish Brown (DEN) triumphiert nach einer 63er (-8) Schlussrunde und bei gesamt 18 unter Par.

Leaderboard Kaskada Challenge