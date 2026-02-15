Lukas Nemecz zeigt sich von der ewigen Regenwarterei beim NTT DATA Pro-Am überhaupt nicht beeindruckt und startet nach einer knallroten 66 (-6) aus hervorragender Ausgangslage in die Finalrunde.
Nachdem der erste Spieltag in George buchstäblich ins Wasser fiel, wurde nicht nur das Turnier auf nur drei Runden verkürzt, mit "The Links" wurde sogar ein ganzer Kurs beim Pro-Am Turnier aus dem Programm gestrichen. Immerhin konnte am Freitag dann gespielt werden und Lukas Nemecz startete am Montagu Course mit einer 68 (-4) durchaus solide und auf Kurs in Richtung Preisgeld, wenngleich er mit den enorm tiefen Scores nicht ganz Schritt halten konnte. Matthias Schwab hingegen eröffnete am Outeniqua Course nur mit einer 72 (Par) und benötigt am Samstag bereits eine enorme Steigerung, will er auch am Finaltag noch aktiv mitmischen.
Auch am Samstag geht die lange Warterei weiter, denn erneut machen heftige Regenfälle den Veranstaltern etliche Sorgen. Erst mit vierstündiger Verspätung kann dann endlich gespielt werden, womit Lukas Nemecz überhaupt erst am späteren Nachmittag seinen Zweitrundenauftritt beginnen kann. Der Start gelingt dann aber nach Maß, denn nach Birdies am Par 5 der 2, sowie der 5 und der 6 findet er rasch Erfolgserlebnisse. Danach heißt es jedoch auch wieder Sachen packen, da die Lichtverhältnisse ein Weiterspielen unmöglich machen.
Perfekt findet er dann bei deutlich freundlicheren Verhältnissen am Sonntag zurück ins Geschehen und biegt sogar bei bereits 4 unter Par auf die hinteren Neun ab. Auch dort bleibt er der eingeschlagenen Linie treu, schnappt sich am Par 5 der 11 und der 14 die Birdies fünf und sechs und zieht am Outeniqua Course damit bereits bis unter die Top 10 nach vor. Ohne jeglichen Wackler bringt er die Runde dann über die Distanz und startet dank der knallroten 66 (-6) als hervorragender 6. in die letzten 18 Löcher.
Schwab erneut am Cut vorbei
Nach dem langen Däumchendrehen wegen der Regenmassen, findet Matthias Schwab dann nicht wirklich wie erhofft in die 2. Runde, wie ein frühes Bogey auf der 3 zeigt. Zwar gleicht er sein Tagesergebnis recht rasch wieder aus, mehr will sich bis zum Turn aber nicht ausgehen, womit er auch der Cutlinie nicht näher kommt. Zu Beginn der hinteren Neun keimt dann mit einem Par 5 Birdie auf der 10 zwar noch einmal Hoffnung auf, diese verfliegt nach weiteren Fehlern auf der 13 und der 16 jedoch endgültig. Zwar beendet er die Runde mit zwei roten Einträgen, was zumindest noch eine 71 (-1) ermöglicht, der Cut ist damit aber außer Reichweite, womit Matthias auch weiterhin noch auf die ersten Punkte der neuen Saison warten muss.
Ein Trio startet bei gesamt 13 unter Par und mit nur drei Schlägen Vorsprung auf Lukas Nemecz von der Spitze in die finale Umrundung.