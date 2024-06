Unfreiwillig Freizeit

Maximilian Steinlechner kämpft am Freitag im Golf PGA France du Vaudreuil zwar verbissen, kann sich bei der Le Vaudreuil Challenge schlussendlich aber nicht ins Weekend retten.

Nachdem ihn zuletzt in der Bretagne ein Magen-Darm-Virus außer Gefecht gesetzt hatte, hofft Max Steinlechner beim zweiten französischen Challenger auf eine gesunde Birdiejagd. Allerdings musste der Tiroler für die Le Vaudreuil Challenge eine Wildcard zücken, während Niklas Regner und Timon Baltl erneut zum Zuschauen verurteilt sind. Gespielt wird im Golf PGA France du Vaudreuil südlich von Rouen um ein Preisgeld von 270.000 Euro.

Nach zwei soliden Pars zu Beginn darf der einzige Österreicher im Feld bereits am Par 5 der 12 mit einem frühen Birdie erstmals jubeln. Die zweite lange Bahn entwickelt sich dann jedoch nicht wirklich erfreulich, denn mit einigen Problemen tritt er sich sogar ein Doppelbogey ein, womit er sich plötzlich nur noch im Plusbereich wiederfindet.

Kaum auf den Frontnine angekommen dreht er sein Score zwar mit dem zweiten Birdie des Tages wieder auf Anfang, rutscht jedoch postwendend wieder zurück. Zwar stabilisiert er in Folge sein Spiel, läuft jedoch die gesamten verbleibenden Löcher über vergeblich dem nächsten Birdie hinterher und muss sich so zum Auftakt mit der 73 (+1) anfreunden, womit er der gezogenen Linie bereits hinterherläuft.

Hart gekämpft

Von Beginn an findet Max am Freitag keinen wirklich brauchbaren Rhythmus, was sich bereits auf der 2 und der 3 in den ersten Fehlern bemerkbar macht. Auch danach läuft nicht wirklich vieles zusammen und mit dem nächsten Fehler auf der 6 rückt das Wochenende endgültig in richtig weite Ferne. Immerhin findet er am Par 5 der 8 kurz vor dem Turn dann auch ein erstes Erfolgserlebnis.

Schon auf der 11 rutscht er dann jedoch wieder auf 3 über Par zurück. Zwar schnappt er sich von den Par 5 Löchern der 12 und der 15 dann noch Birdies und arbeitet sich so noch einmal etwas näher heran, am Schlussloch will er dann jedoch zuviel und tritt sich noch ein Bogey ein, was ihn mit der 74 (+2) doch recht klar am Cut scheitern lässt. Gleich drei Spieler teilen sich bei einem Gesamtscore von 10 unter Par die Führungsrolle.

Leaderboard Le Vaudreuil Challenge