Warterei gut weggesteckt

Max Steinlechner steckt eine lange Warterei wegen Nebels gut weg und startet bei den Open de Portugal aus vielversprechender Position ins Wochenende. Niklas Regner kann den Großteil seiner 2. Runde im Royal Óbidos Spa & Golf Resort erst am Samstag Vormittag absolvieren.

Dank der guten und vor allem stabilen Leistungen darf sich Max Steinlechner in dieser Woche über eine Einladung seitens der Challenge Tour zur Portugal Open freuen. Der Tiroler ist auf der Road to Mallorca bis auf Position 59 vorangekommen und hofft nun auf einen heißen Golfherbst um sich noch unter die besten 45 zu spielen, die für das Grand Final qualifiziert sind. Niklas Regner bekommt nach zuletzt 8 verpassten Cuts in Serie eine seiner allerletzten Chancen das Spielrecht in Europas Nachwuchsliga zu halten.

Mit einem Bogey auf der 10 beginnt der erste Arbeitstag für Max Steinlechner am Nachmittag zwar alles andere als prickeln, mit zwei darauffolgenden Birdies dreht er sein Score aber postwendend in die richtige Richtung. Danach ebbt der Schwung zwar sofort wieder ab, mit Pars macht er jedoch bis zum Turn nicht vieles verkehrt. Die vorderen Neun beginnen dann jedoch mit dem nächsten Bogey ähnlich zäh wie schon die Backnine, allerdings zieht er auch danach Paralellen und schnappt sich rasch auch weitere Birdies. Da sich dann am Par 3 der 8 noch ein Schlaggewinn ausgeht, dockt er mit der 68 (-3) sogar an den Top 10 an.

Langes Däumchendrehen

Wegen hartnäckigen Nebels müssen Max und Co am Freitag lange Zeit Däumchendrehen, denn erst kurz vor High Noon kann in Portugal dann endlich gespielt werden. Der Tiroler zeigt sich von der langen Warterei aber keineswegs beeindruckt und schnappt sich wie schon am Vortag am Par 3 der 3 und dem Par 5 der 5 zwei Birdies, die ihn rasch in die richtige Richtung abbiegen lassen. Nachdem sich dann kurz vor dem Turn auch auf der 9 ein roter Eintrag ausgeht, mischt er sogar bereits im absoluten Spitzenfeld mit.

Mit dem nächsten Erfolgserlebnis auf der 12 knackt er dann erstmals sogar die Top 3, ehe ihn eine Schwächephase mit gleich zwei aufeinanderfolgenden Doppelbogeys wieder bis auf Level Par zurück wirft. Immerhin geht sich im Finish auf der 17 noch ein fünftes Birdie aus, womit er mit der 70 (-1) zumindest noch eine weitere rote Runde ins Clubhaus rettet. Trotz den beiden Doubletten und der Runde nur knapp unter Par wird Max aber aus durchaus vielversprechender Position ins Wochenende starten.

„Mit dem Wind hier komm ich grundsätzlich ganz gut zurecht, allerdings macht er es nicht wirklich einfacher. Von der Energie her geht’s auch noch, obwohl ich Anfang der Woche bisschen krank war und auch trotz der anstrengenden letzten Wochen. Geht dahin bislang“, fühlt er sich vor dem Wochenende noch durchaus fit.

Auf Cut-Kurs

Anders als in den letzten Monaten zeigt sich Niklas Regner zu Beginn absolut auf Höhe des Geschehens und schnappt sich gleich am Par 5 der 11 und der 12 die ersten Birdies. Zwar schleicht sich auf der 14 dann auch ein Fehler ein, sofort folgt jedoch die richtige Reaktion, womit er sich bei 2 unter Par die Frontnine in Angriff nehmen lässt. Danach ebbt der Schwung zwar ziemlich ab und außer einem Schlagverlust auf der 4 verläuft die vordere Platzhälfte sehr blass, nach der 70 (-1) liegt er nach langer Zeit nach einer Auftaktrunde aber wieder auf Kurs in Richtung Wochenende.

Aufgrund der langen Nebelverzögerung kann Niklas am Freitag erst um 19:45 MEZ die 2. Runde in Angriff nehmen, womit klar ist, dass er den Großteil der zweiten Umrundung erst am Samstag Vormittag absolvieren kann.

Leaderboard Open de Portugal