Weiter voll dabei

OPEN DE PORTUGAL – 3. RUNDE: Martin Wiegele bleibt am Moving Day mit einer Morgado G & CC mit einer 69 weiterhin voll im Kampf um den Titel dabei.

Martin Wiegele zeigt sich nach seinem Topergebnis letzte Woche in der Bretagne auch in Portugal wieder von seiner besten Seite. Nach Runden von 69 und 70 Schlägen cuttete der Routinier als 8. im Spitzenfeld ins Wochenende und hofft nun am Moving Day auf einen weiteren starken Auftritt um vorne dranbleiben zu können.

Auch am Samstag zeigt sich der Steirer wieder von seiner ganz sicheren Seite und darf sich mit Birdies auf der 1 und der 4 schon früh über die ersten Erfolgserlebnisse freuen. Selbst auf ein zwischenzeitliches Bogey auf der 6 weiß er mit weiterem Birdie auf der 8 noch vor dem Turn die passende Antwort.

Schon auf der 12 nimmt er dann das nächste Birdie mit und schafft es auch danach mit starkem Golf sein Ergebnis gekonnt zu verwalten. Zwar büßt er am Ende mit der 69 (-3) zwar sogar einen Rang ein, bleibt als 9. aber voll im Titelkampf dabei.

>> Leaderboard Open de Portugal