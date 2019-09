Noch einen Tick besser

OPEN DE PORTUGAL – FINAL: Martin Wiegele zeigt sich auch am Sonntag durchgehend stark und nimmt nach seinem 4. Platz in der Vorwoche aus dem Morgado G & CC sogar einen 3. Platz mit.

Martin Wiegele büßte am Samstag mit einer 69 zwar sogar zwei Ränge ein, konnte aber dafür den Rückstand auf die Spitze auf nur noch zwei Schläge verkleinern. Damit startet der Steirer wie schon in der Vorwoche erneut mit klar intakten Siegchancen in den Finaltag und wird alles daran setzen sofort Druck auf das Führungsquartett aufzubauen.

Gleich von der 1 nimmt der Routinier dann schon das erste Birdie mit und verkürzt damit seinen Rückstand auf nur noch einen einzigen Schlag. In Folge zeigt er zwar weiterhin starkes Golf und hält Fehler gekonnt fern, Birdies wollen aber keine weiteren mehr auf den Frontnine gelingen, weshalb ihm auch die Spitze wieder etwas abhanden kommt.

Martin zieht seinen Gameplan aber gekonnt weiter durch, schafft es auch danach stark auf dem anspruchsvollen Terrain Fehler zu vermeiden und sackt auf der 14 sein zweites Birdie des Tages ein. Voll im absoluten Spitzenfeld dabei, darf er sich dann zum Abschluss des Turniers auch noch auf der 18 über einen roten Eintrag freuen, unterschreibt so die fehlerlose 69 (-3) und nimmt damit nach seinem 4. Platz in der Vorwoche, aus Portugal sogar einen 3. Platz mit.

“Ich bin sehr happy mit dem 3. Platz auch wenn heute zwischen Loch 2 und 14 nicht viel auf den Grüns funktioniert hat. Auch auf der 14 war der Putt nur aus knapp über einem Meter, also hab ich mit Ausnahme der 1 und der 18 keine längeren Putts lochen können, wenngleich ich durchaus gute Chancen hatte. Aber wie gesagt ich bin dennoch sehr zufrieden und somit sollte China und eine zumindestens sehr gute Challenge Tour Kategorie fixiert sein”, resümiert Martin Wiegele klarerweise durchaus zufrieden.

Den Sieg sichert sich der Pole Adrian Meronk mit einer 66er (-6) Finalrunde und bei gesamt 15 unter Par.

