Wichtige Woche

Lukas Nemecz verpasst zwar bei den Open de Portugal an einem ziemlich böigen Nachmittag den durchaus möglichen Sieg, fährt mit einem starken 5. Rang im Royal Óbidos Spa & Golf Resort aber wichtige Ranglistenzähler im Kampf um ein DP World Tour Ticket für kommendes Jahr ein.

Nach den starken Auftritten zu Beginn der Saison, läuft Lukas Nemecz im Herbst auf der Hotelplanner Tour sichtlich wieder zu absoluter Hochform auf. Bei Runden von 68 (-3), 66 (-5) und 67 (-4) Schlägen musste der Steirer bislang erst ein einziges Bogey im Royal Óbidos Spa & Golf Resort einstecken und mischt so bei nur einem einzigen Schlag Rückstand auf David Law (SCO) an der Spitze, auch voll um seinen ersten Hotelplanner Tour Sieg der Karriere mit.

Nachdem sich in den Morgenstunden hartnäckiger Nebel über die Anlage ausbreitet, heißt es für die Spieler zunächst noch 2,5 Stunden Däumchendrehen, ehe regulär gespielt werden kann. Die Konzentration leidet darunter beim Österreicher aber sichtlich nicht, denn mit soliden Pars startet er recht stressfrei in die letzte Umrundung. Auf der 4 erwischt es den Grazer dann jedoch mit dem ersten Fehler, da allerdings auch Law an der Spitze ein Bogey einstreut, ändern sich die Gegebenheiten für Lukas trotz des Fehlers noch nicht wirklich.

Auch danach spiegeln sich vorerst die Runden vom 36-jährigen und Law, denn beide notieren den sofortigen scoretechnischen Ausgleich, womit sich auch weiterhin die Ausgangslage noch unverändert präsentiert. Erst danach trennen sich die Wege der beiden Spieler im Finalflight, denn Lukas scheint das Birdie richtig auf den Geschmack zu bringen, was er mit gleich zwei weiteren Erfolgserlebnissen am Par 3 der 6 und dem Par 5 der 7 untermauert. Mit dem roten Triplepack spielt sich Lukas auch erstmals bis in die geteilte Führung.

Wieder an den Top 20 dran

Ausgerechnet am Par 5 der 11 macht er sich das Leben dann mit einem Bogey aber wieder etwas schwerer, womit er vor den letzten Löchern auf David Law und Quim Vidal (ESP) auch wieder einen Schlag Rückstand aufreißt. Zwar kommen sowohl der Schotte als auch der Spanier mit Fehlern der Konkurrenz dann wieder entgegen, jedoch fängt sich auch Lukas auf der 14 den scoretechnischen Ausgleich ein, womit vor den letzten Löchern auch weiterhin ein Schlag auf die Spitzengruppe fehlt.

Im böigen Wind haben aber alle Spieler mit Fortdauer immer härter zu kämpfen, weshalb nach weiteren Schlagverlusten von Law und Co plötzlich J.C. Ritchie (RSA) mit einem Schlag Vorsprung auf unter anderem Lukas Nemecz plötzlich der große Gejagte ist. Der Österreicher beendet die Runde am Ende aber nur mit einem Par 5 Bogey auf der 18 und der 72 (+1), an den Südafrikaner kommt er so bei gesamt 11 unter Par um vier Schläge jedoch recht deutlich nicht mehr heran. Mit einem immer noch hervorragenden 5. Platz fährt er aber wichtige Ranglistenzähler ein und schließt als 28. auch wieder näher zu den Top 20, die am Ende des Jahres eine DP World Tour Tourkarte erhalten, auf.

„Prinzipiell muss man mit einem Top 5 Ergebnis immer zufrieden sein. Ich hab mich in der Rangliste verbessert und bin wieder näher an den Tourkarten dran. War eine gute Woche und es hat nicht viel auf eine sehr gute Woche gefehlt. Was gefehlt hat war ein Birdie auf der 18, leider bin ich bei der Attacke bissel weggerutscht und hab ins Wasser geschlagen, so ist es nur das Bogey geworden. War natürlich schade, denn nach dem guten Drive bin ich aufs Eagle gegangen, damit wäre ich alleiniger 2. geworden“, erklärt er das nervenaufreibende Ende.

„Mir ist es auf der 11 ähnlich gegangen wie auf der 18. Auch dort hatte ich einen guten Drive, hab aber leider hinterm Grün gewassert. Aber das sind hier Risk & Reward Löcher. Es gibt Tage da geht das auf und dann gibt’s Tage da geht es leider nicht auf. War aber auch heute alles in allem wieder vom spielerischen her eine gute Runde. Auf den Backnine heute hat auch bisschen das Puttglück gefehlt, sind einige knappe dabei gewesen aus drei bis vier Metern. Nächste Woche geht’s in Rom weiter und ich bin durchaus zuversichtlich.“

