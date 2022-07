150. Open – News-Ticker

NEWSTICKER LIVE: Sepp Straka debütiert bei Jubiläums-Open +++ Bernd Wiesberger beim 30. Major erstmals Top 10? +++ Feierlichkeiten voll im Gange.

+++ Rory Favorit +++

Rory McIlroy geht als Favorit der Buchmacher in St. Andrews ins Rennen, was nicht wirklich als Überraschung gewertet werden kann, agierte der Nordire doch zuletzt in absoluter Hochform. Doch auch die US-Amerikaner werden in dieser Woche mit Sicherheit ein gewichtiges Wort um den Titel mitreden, was sich zuletzt bereits bei den Scottish Open eindrucksvoll bemerkbar machte.

Xander Schauffele etwa könnte überhaupt auf der Insel den Hattrick schnüren, denn nach seinem Sieg beim JP McManus Pro-Am in Irland und dem Triumph im Renaissance Club letzten Sonntag fehlt dem US-Boy “nur” noch der Sieg bei den Open zur golferischen Dreifaltigkeit. Titelverteidiger Collin Morikawa, Nummer 1 der Welt Scottie Scheffler, Jordan Spieth (beide USA), Jon Rahm (ESP), US-Open Champion Matt Fitzpatrick (ENG), Viktor Hovland (NOR) oder auch Ex-Champion Shane Lowry (IRL) sollte man ebenfalls klar mit am Zettel haben.

+++ 18 Löcher pure Tradition +++

Könnte der Old Course reden, die Geschichten würden ihm wohl jahrzehntelang nicht ausgehen, denn weltweit gibt es wohl keine weiteren 18 Löcher mit derart viel Historie. Nicht umsonst wird St. Andrews auch “Home of Golf” genannt. Wie man die geschichtsträchtigsten 18 Löcher der Golfwelt am besten in Angriff nimmt, fasst Golf Digest in einem sehenswerten Flyover Video gekonnt zusammen.

+++ Tiger-Mania in Schottland +++

Tiger Woods (USA) zieht verständlicherweise in St. Andrews wieder alle Blicke auf sich. Der US-Superstar schwang sich bereits beim JP McManus Pro-Am in Irland für die Open ein und brennt trotz seiner nach wie vor omnipräsenten Schmerzen nach dem schweren Autounfall richtiggehend auf einen Start, machte er doch bereits beim Masters im April klar, dass er alles daran setzen wird auch am Old Course mit von der Partie sein zu können.

Auch wenn Tiger aufgrund der erwähnten Probleme nicht mehr wirklich oft zu den Schlägern greifen kann, sollte man den Fanliebling keinesfalls unterschätzen, kennt er vom Old Course doch so gut wie jeden Zentimeter in und auswendig.

+++ Debüt beim historischen Jubiläum +++

Sepp Straka wird seine erste Turnierrunde des Lebens am Old Course ausgerechnet bei der 150. Open Championship drehen. Das britische Major fehlte dem Wiener noch in seiner Sammlung, die nun komplett ist: “Ich hätte mir kein besseres Jahr aussuchen können mein Open-Debut zu spielen,” äußert er sich entsprechend euphorisch im Exklusiv-Interview mit Golf-Live.

+++ Fit für Linksgolf? +++

Durch seinen Werdegang im College-Golf schleppt Sepp Straka ein gewisses Handicap im Linksgolf mit sich herum: “Einen flachen Ball spiele ich eh relativ gut, aber ums Grün herum ist es sehr anders, also werde ich das am meisten trainieren,” will er sich an den Trainingstagen so gut wie möglich linksfit machen.

Der Mann für besondere Gelegenheiten, Zwillingsbruder Sam, wird wie schon bei Olympia die Tasche tragen, ganz nach der Straka-Tradition, dass Sam sich bei wichtigen Turnieren in die Caddie-Rolle reinreklamieren darf, wenn er will. Bereits in Tokio erwies sich das als gute Idee, die fast mit einer Medaille belohnt worden wäre.

+++ Wiesberger mit persönlichem Jubiläum +++

Am Old Course macht Bernd Wiesberger die 30 voll: sein 8. Open-Start ist zugleich der 30. Einsatz bei einem Major. Angesichts des Rückfalls im World Ranking und der Aussicht auf wenige punkteliefernde Starts wäre ein erstes Top 10-Ergebnis goldes wert und würde zugleich den Open-Start auch im kommenden Jahr absichern. Noch markiert aber der 34. Platz vor drei Jahren die persönliche Bestmarke des Oberwarters.

+++ Champions Tournament für die Ewigkeit +++

Zur dreistündigen Liebeserklärung an 150 Jahre Open-Golf wurde das Champions Tournament am Montag: Tiger Woods, Jack Nicklaus, Lee Trevino, Gary Player oder Tom Watson sorgten für einen Golftag für die Ewigkeit, wo es am Ende nur Nebensache war, dass Sir Nick Faldo gemeinsam mit Louis Oosthuizen, Zach Johnson und John Daly siegreich blieben.



+++ Knochenharter Old Course verspricht Super-Open +++

Der Wetter steuert mit heißen Temperaturen und Trockenheit seinen Teil zu einer würdigen Jubiläums-Open bei: der Old Course wird sich knochenhart und superschnell spielen, was die Dramen auf und rund die Grüns dem historischen Anlass entsprechend in Hülle und Fülle liefern wird. Wechselhaftes Wetter am Donnerstag und Freitag, allerdings mit wenig Regen und trockenes, windiges Wochenende bei herrlichem Sonnenschein sind zu erwarten.

>> SKY überträgt exklusiv, live und in HD von der 150. Open Championship.;