Alter Platz – neues Format

CYPRUS SHOWDOWN – VORSCHAU: Matthias Schwab teet auch die zweite Woche wieder auf Zypern auf. Das Aphrodite Hills Resort kennt der Rohrmooser bereits aus der Vorwoche bestens, bei einem neuen Format ist der Platz für Fehler jedoch noch limitierter als beim ersten Turnier.

Es hat sich durchaus bewahrheitet, was man letzte Woche vor dem ersten Zypern Turnier annehmen konnte, denn wie erwartet waren die Scores auf der auf Touristen zugeschnittenen Par 71 Wiese durchwegs gut bis sehr gut. Drei Tage lang mischte auch Matthias Schwab sehenswert mit und ging sogar mit noch klar intakten Siegchancen auf die letzten 18 Bahnen.

Am Sonntag allerdings schlich sich dann der Fehlerteufel ein und mit einer 71 (Par) wollte schließlich nicht mehr als ein 21. Platz rausspringen, was im Nachhinein betrachtet doch als etwas enttäuschend einzustufen war. Matthias selbst gab sich auch durchwegs selbstkritisch, meinte aber zurecht, dass nach den durchwachsenen Wochen davor die Richtung eindeutig stimmt und er sich auf einem guten Weg befindet.

Dies will er klarerweise beim zweiten Zypern-Event untermauern, denn am selben Platz wird auch in dieser Woche wieder um 1 Million Euro Preisgeld gespielt. Das soll es mit den Gemeinsamkeiten dann aber auch schon gewesen sein, denn anders als beim ersten Turnier, wird diesmal in einem neuen Format der Sieger ermittelt. Und dieses hat es durchaus in sich, denn nach zwei Runden im Strokeplay steigen nur die Top 32 und Schlaggleichen ins Wochenende auf, wo es danach im Shootout weitergeht, ehe sich der Sieger am Sonntag über 200.000 Euro freuen darf.

Auch das Wetter dürfte nicht mehr ganz so traumhaft mitspielen wie noch vor wenigen Tagen. Zwar klettert das Quecksilber auch diesmal wieder Tag für Tag auf minimum 25 Grad Celsius, vor allem am Freitag und Samstag könnte es aber den ein oder anderen Regenschauer geben. Matthias Schwab beginnt das Turnier am Donnerstag um 10:25 MEZ auf der 1.

>> SKY überträgt Live und in HD vom Cyprus Showdown.