Wichtiger Eagle

CYPRUS SHOWDOWN – 1. RUNDE: Matthias Schwab hat zum Auftakt im Aphrodite Hills Resort mit zahlreichen Ungenauigkeiten zu kämpfen, erleichtert sich die benötigte Aufholjagd jedoch mit einem Eagle auf der 18 doch erheblich.

Trotz guter spielerischer Ansicht reichte es vergangene Woche mit zu hoher Fehlerquote für Matthias Schwab nicht zu einem Topergebnis auf Zypern. Der Schladminger bekommt jedoch eine weitere Chance auf fettere Punkte und Preisgeld im Aphrodite Hills Resort von Paphos. Gespielt wird in einem neuen Showdown-Format, wofür sich nur die besten 32 und Schlaggleichen nach 36 Löchern Strokeplay qualifizieren. Am Wochenende kommt es dann in zwei Runden zum großen Shootout, wobei dem Sieger am Sonntag ein Preisgeldscheck von 200.000 Euro winkt.

Der Start ins Turnier gelingt durchaus nach Plan, denn nach zwei anfänglichen Pars geht sich am ersten Par 5 ein frühes Birdie aus, was ihn rasch in den Minusbereich abtauchen lässt. Anknüpfen kann er daran jedoch nicht, denn statt auf der zweiten langen Bahn weiter nachzulegen, rutscht er auf der 6 nach einem verlorengegangenen Drive sogar wieder auf Level Par zurück. Der Schock des ersten Bogeys hallt sichtlich auch etwas nach, denn auf der 8 macht es sich prompt ein weiterer Schlagverlust bequem.

Noch unangenehmer wird es auf der 9, nachdem einmal mehr ein Abschlag unangenehm abbiegt und nur mit Glück noch knapp neben der Ausgrenze liegenbleibt. Von weit abseits der Spielbahn geht sich am Ende dennoch nur ein Doppelbogey aus womit der Rückstand auf die Top 32 bereits nach der ersten Platzhälfte unangenehm anwächst.

Sehenswerter Schlusspunkt

Zumindestens geht sich zu Beginn der Backnine am Par 5 der 10 das zweite Birdie aus, womit er die Negativspirale etwas abfedern kann. Auf der 14 kommt dann erstmals auch der Putter so richtig auf Temperatur und beschert dem Schladming-Pro aus in etwa fünf Metern ein weiteres Erfolgserlebnis. Mit der Genauigkeit im langen Spiel hapert es jedoch auch danach weiterhin und nachdem er am Par 3 der 17 das Grün links verfehlt, kann er sich nicht mehr zum wichtigen Par scrambeln und rutscht so wieder weiter zurück.

Dass der 25-jährige aber keinesfalls gewillt ist bereits nach dem Freitag seine Koffer zu packen macht er auf der 18 eindrucksvoll klar, denn mit einem Eagle biegt er sein Tagesscore sprichwörtlich in letzter Sekunde sogar noch auf Level Par zurück. Zwar wartet nach der 71 (Par) und vom 62. Platz aus immer noch ein richtiger haufen Arbeit auf Matthias um sich einen Platz unter den Top 32 sichern zu können, die Ausgangslage scheint mit dem abschließenden Adler aber zumindestens noch nicht komplett verfahren zu sein.

Zur Auftaktrunde meint er: “Heute war von allem etwas dabei. Sehr gut bis sehr schlecht. Vielleicht komme ich morgen mit mehr ‘sehr gut’ und weniger ‘sehr schlecht’ als heute noch in die Top 30.” Matthias Schwabs Flightpartner Robert MacIntyre (SCO) erwischt an der Seite des Österreichers einen richtig guten Tag und schnappt sich mit der 65 (-6) die Führungsrolle.

Leaderboard Cyprus Showdown

>> SKY überträgt Live und in HD vom Cyprus Showdown.