Endlich wieder Heimspiel!

Ein Dutzend heimischer Spieler und Österreichs Golffans jubeln über die Rückkehr der DP World Tour mit der Austrian Alpine Open.

35 Jahre nach dem Triumph von Bernhard Langer kehrt die Austrian Alpine Open in den Golfclub Altentann zurück. Zugleich markiert das die lang erhoffte Rückkehr von Golfösterreich auf den Kalender der DP World Tour, womit Bernd Wiesberger und Kollegen und damit auch die Golffans endlich wieder ein Heimturnier bekommen.

Österreicher bauen auf Heimvorteil in der Alpenluft

Das ist insofern doppelt wichtig, als bislang nur Wiesberger halbwegs auf Kurs ist eine Tourkarte für die kommende Saison zu lösen, während vor allem Lukas Nemecz und Max Steinlechner dringend Startchancen benötigen und mit Tauschkarten auch noch zu mehr Einsätzen kommen werden. Auf dem traumhaften Jack Nicklaus-Kurs von Salzburg werden sich die Österreicher anstrengen müssen, da zwei Dutzend Turniersieger der letzten zwei Jahre ihr Kommen zugesagt haben. Auch wenn die ganz großen Namen wie Lowry, Hovland oder auch Sepp Straka zeitgleich in den USA beim Memorial engagiert sind, so wird sich Ryder Cup-Captain Luke Donald, der überhaupt zum ersten Mal in Österreich zu Gast ist, in Altentann ein Bild von aufstrebenden Spielern wie Kristoffer Reitan, Adrian Oategui oder Alex Fitzpatrick machen können.

Schwab sucht noch nach der Form

„Das Jahr läuft bisher sehr bescheiden. Ich habe einige Sachen ausprobiert, die bisher leider noch nicht gefruchtet haben,“ bekennt Turnierbotschafter Matthias Schwab ehrlich. Bei einem Dutzend Starts in der heurigen Saison sah der Schladminger erst zweimal das Wochenende und ist noch weit vom Halten seiner Tourkarte entfernt. „Ich gehe mit Freude in das Turnier. Ich habe noch nie bei einem Turnier auf der DP World Tour gespielt, das so nahe an meiner Heimat liegt. Ich war in letzter Zeit einige Male hier und habe mich gut vorbereitet, was auch die beiden Trainingstage jetzt erleichtert.“

Gespannt darf man auch auf die Leistungen unserer jungen Amateure sein, vor allem auf Christoph Bleier sowie die beiden Murhofer Fabian Lang und Jakob Lotschak, für die es eine Standortbestimmung sein wird, wie gut sie bereits in einem bärenstarken Pro-Feld mithalten können.

Austrian Alpine Open 2026 in Kitzbühel

Was Golf-Live bereits im November exklusiv berichtete wurde heute offiziell bestätigt. Die Austria Alpine Open findet 2026 in Tirol statt und zwar in Kitzbühel Schwarzsee. Nach dem Vorbild der BMW International Open, die abwechselnd zwischen München und Köln tingelt, wird bei uns die gemeinsame Klammer der „Alpine Open“ als Brand verwendet.

Am meisten freut sich darauf Max Steinlechner, der damit ein echtes Heimturnier bekommt: „Es wird ganz sicher ein Highlight. Es ist großartig dabei sein zu dürfen, hoffentlich 2026 als vollwertiges Mitglied der DP World Tour.“

SKY überträgt an allen vier Spietagen live von der Austrian Alpine Open

Tee-Times und Live Leaderboard

Fotos: GEPA Pictures