Austrian Open neu belebt

Die Austrian Open kehrt nach vier Jahren Absenz auf den Kalender der DP World Tour zurück, mit der Rückkehr nach Altentann.

Nach dem wehmütigen Abschied der Austrian Open im April 2021 aus Atzenbrugg dauerte es ganze vier Jahre harter Arbeit hinter den Kulissen, bevor die Golf-Community endlich ein Comeback verkünden kann. Vom 29. Mai bis 1. Juni 2025 wird die Alpine Austrian Open presented by Salzburgerland auf der DP World Tour gespielt werden.

Der GC Altentann ist mit Haugschlag, Fontana, Atzenbrugg und Adamstal der 5. Schauplatz für ein offizielles Turnier in Europas erster Liga, wo bereits in den 90er-Jahren gespielt wurde: „Wir freuen uns, im kommenden Mai zum ersten Mal seit vier Jahren wieder nach Österreich zurückzukehren, um die Austrian Alpine Open presented by SalzburgerLand zu spielen. Das Turnier im Golfclub Gut Altentann in Salzburg wird Teil unseres European Swings sein, einer von fünf Global Swings, die die erste Phase unseres globalen Zeitplans 2025 bilden. Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung und das Engagement von SalzburgerLand. Ein großes Dankeschön geht auch an die Golf Enterprises Gmbh, der Promoter des Events, mit Edwin Weindorfer an der Spitze, die eine Rückkehr der DP World Tour nach Österreich möglich machen,“ erklärt Ben Cowan für die DP World Tour.

3 Jahre harte Arbeit im Hintergrund

Unmittelbar nach dem Aus in Atzenbrugg war Ali Al-Khaffaf die treibende Kraft in der Golfszene um das Comeback der Austrian Open zu ermöglichen. Rasch war klar, dass Fontana nach der erfolglosen Ryder Cup-Bewerbung keine Alternative war. Nur im Westen gab es vorsichtig optimistische Töne, nachdem Salzburger- und Tirol-Werbung von der Idee einer „West-Open“ prinzipiell angetan waren. Im Raum stand eine Lösung wie in Deutschland mit München und Köln im Wechselspiel, nur bei uns halt mit Salzburg (Altentann) und Tirol (Zillertal).

Lange Zeit schien die Alpine Austrian Open Wunschdenken zu bleiben, da mittlerweile 2 Millionen Preisgeld aufzustellen waren, das Doppelte gegenüber Atzenbrugg. Erst als es gelang auch Bundesmittel anzuzapfen, ging sich die Rechnung für die Salzburger und Tiroler aus. Beginnen wird Altentann 2025, das Event ist aber auch bereits für 2026 gesichert wie man hört und soll dann in Tirol stattfinden. Als Promoter fungiert wieder Edwin Weindorfer, der nach der Austragung erfolgreicher Turniere in Österreich zuletzt in Mallorca tätig war und mit Golfenterprises dort Events für die DP World Tour und die Ladies European Tour auf die Beine stellte: „Besonders stolz sind wir darauf, dass die Verantwortlichen der Tour unsere Ambitionen und unsere Erfahrung als mehrfacher Veranstalter von DP World Tour Events als großen Pluspunkt für dieses Engagement gewertet und uns mit der Durchführung dieses Turniers betraut haben.“

Auch Matthias Schwab bemühte sich im Hintergrund um das Zustandekommen der Alpine Austrian Open. Der Schladminger, dem nur ein paar Kilometer zu einem echten Salzburger fehlten war von SalzburgerLand werblich eingebürgert worden und freut sich nun entsprechend auf sein Heimspiel in Altentann: „Es wird sehr motivierend sein vor heimischem Publikum und Fans im SalzburgerLand zu spielen. Ich freue mich einen so tollen und begeisterten Partner zu haben, dem es gelang die DPWorld Tour wieder nach Österreich zu bringen.“

Adamstal als zweites Top-Turnier?

Auch Franz Wittmann kurbelt nach wie vor gemeinsam mit ÖGV und Land Niederösterreich um den Challenger in Adamstal nach dem Ausfall des Hauptsponsors Euram Bank zu retten. „Wir sind noch in Gesprächen um die Finanzierung abzusichern, auch wenn es sehr schwer ist,“ gibt Adamstal-Präsident Wittmann ein aktuelles Update. Noch im November soll hier die endgültige Entscheidung fallen.