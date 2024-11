Etappenziel bei Tourschool erreicht

Lukas Nemecz und Max Steinlechner stemmen den Viertrunden-Cut bei der DP World Tourschool und bleiben damit im Rennen um die Tourkarten.

Max Steinlechner hatte am Freitag am Hills Course einigermaßen zu knabbern, erkämpfte sich aber immerhin noch eine 71 (-1). Am zweiten Spieltag lief es am Lakes Course mit einer 66 (-5) dann deutlich besser. Zwar konnte er sich noch nicht in die Top 20 kämpfen, bei derzeit nur zwei Schlägen Rückstand auf die DP World Tourkarten ist für den jungen Tiroler beim 6-Tages Marathon in Tarragona aber noch eindeutig alles möglich.

Mit einem schnellen Par 5 Birdie tastet er sich am Hills Course auch rasch näher an die Tourkartenränge heran und zeigt auch danach über weite Strecken durchwegs solides Golf. Erst ausgerechnet das Par 5 der 7 macht ihm dann nach Problemen einen Strich durch die Rechnung und lässt ihn nur bei Even Par auf die hinteren neun Löcher abbiegen.

Dort intensiviert er das Tempo dann mit einem Birdiedoppelpack am Par 3 der 10 und dem Par 5 danach und zieht so doch spürbar weiter nach vor. Dank eines weiteren Par 5 Birdies auf der 16 bringt er sich dann endgültig in den richtigen Bereich, muss jedoch danach auch noch einen Fehler einstecken. Mit der 70 (-2) legt er aber zum dritten Mal eine Runde unter Par hin und bringt sich so zur Halbzeit der Final Stage in eine recht vielversprechende Ausgangslage.

Nemecz zehrt weiter von seinem Superstart

Nach einem sensationellen Start am Lakes Course mit einer makellosen 62 (-9), hatte Lukas Nemecz am Samstag am Hills Course mit einer 73 (+1) doch etwas härter zu kämpfen und rutschte aus dem Spitzenfeld auch etwas zurück. Dank der bärenstarken ersten Runde liegt der Steirer aber nach wie vor auf Tourkartenkurs der Top 20, hofft naturgemäß jedoch sich am Sonntag wieder ein wenig Puffer erarbeiten zu können.

Erneut hat Lukas am Sonntag den Hills Course vor der Brust und wieder hat er auf der etwas zäheren Par 72 Wiese auf den Backnine ziemlich zu kämpfen. Die gesamte hintere Platzhälfte über will kein Birdie gelingen und da er sich am Par 3 der 14 ein Bogey einfängt, rutscht er zur Halbzeit der 3. Runde sogar aus dem erwarteten Tourkartenbereich.

Erst am Par 5 der 2 findet der 35-jährige schließlich das erste Birdie, kann den Ausgleich jedoch nicht als Initialzündung verwenden und findet sich nach einem weiteren Fehler auf der 6 erneut nur im Plusbereich wieder. Da er sich dann zum Abschluss auch auf der 9 noch einen Schlagverlust einfängt, leuchtet sogar nur die 74 (+2) auf, die ihn doch deutlich abrutschen lässt. Zwar befindet er sich dank der starken Auftaktrunde nach wie vor auf Cutkurs, auf die Tourkartenränge reißt er so jedoch bereits einen Rückstand auf.

Spannender Cut-Tag

Lukas Nemecz

unterstreicht am Cut-Tag der Tourschool, wie pudelwohl er sich am Lakes Course fühlt, wo er zum Auftakt die 62 abfeuerte. Zwar ist der Putter nicht ganz so heiß aufgelegt, versenkt aber immerhin 6 Birdieputts. Noch wichtiger: erneut bleibt der Grazer auf diesem Kurs absolut fehlerfrei und profitiert so von der 66 (-6) ganz besonders. Bei 14 unter Par ist der Cut nicht einmal ein Thema, allerdings pirscht er sich bis auf einen Schlag an die Tourkarten-Ränge der besten 20 heran.

Max Steinlechner erwischt am Lakes Course keinen guten Tag und sammelt von der 10 weg noch im ersten Drittel drei Bogeys auf, die ihn wieder hinter die Cutmarke zurückwerfen. Erst auf den vorderen 9 findet der Tiroler den Reset Button und arbeitet sich mit einem ersten Birdie langsam wieder heran. Am letzten Par 3, drei Bahnen vor Schluss, versenkt Max nervenstark den Putt zur 72 (+1) und hat am Ende als 65. das Glück des Tüchtigen, dass sein 72 Loch-Ergebnis von 7 unter Par für den Cut reicht.

Für beide Österreicher bringt alleine der Cut jedoch wenig Zählbares: Nemecz hält bereits eine etwas bessere Kategorie und für Steinlechner als Challenge Tour-Spieler ist der Cut alleine noch zu wenig um auf der DP World Tour Fuß zu fassen.

Leaderboard Tourschool-Final