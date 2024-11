Besseres Gefühl geholt

Markus Brier verpasst zwar auch beim European Senior Masters im La Manga Club deutlich das erhoffte Topergebnis, dank einer 70 (-3) am Sonntag tritt er aber die Weiterreise nach Mexiko zumindest mit einem besseren Gefühl an.

Die Legends Tour ist auf ihrer Road to Mauritius, der Jahreswertung der European Seniors Tour, zum Europafinale in Murcia eingetroffen. Für Markus Brier ist das Farmfood Senior European Masters zugleich die drittletzte Chance noch ausreichend Punkte zu sammeln um auch noch kommende Saison bei den Top Events der Ü50-Legenden mit aufteen zu dürfen. Nach 11 Turnieren rangiert der 56-jährige Wiener auf Position 39 der Zwischenwertung.

Nachdem Markus gleich das Par 3 der 2 etwas zum Verhängnis wird, findet er mit einem frühen Bogey alles andere als gut in den ersten Spieltag. Immerhin kann er in Folge sein Spiel stabilisieren und pusht sich vom Par 5 der 6 weg mit einem roten Triplepack sogar deutlich nach vor. Erst kurz vor dem Turn bremst er sich dann ausgerechnet am Par 5 der 9 mit dem nächsten Schlagverlust wieder unangenehm ein. Das kostet auch sichtlich wieder den Rhythmus, denn auf den Backnine läuft er vergeblich einem weiteren Erfolgserlebnis hinterher und muss am Par 3 der 17 schließlich sogar den Ausgleich einstecken. Nach der 73 (Par) rangiert „Maudi“ so lediglich im hinteren Mittelfeld.

Schwarzer Samstag

Wie schon am Vortag läuft auch am Samstag auf den Backnine beim einzigen Österreicher im Feld nicht vieles zusammen, denn von der 10 weg ist er die gesamte hintere Platzhälfte über vergeblich auf der Suche nach einem Erfolgserlebnis und schlittert kurz vor dem Turn am Par 5 der 18 sogar in ein erstes Bogey. Das scheint auch in gewisser Weise ein Wirkungstreffer zu sein, denn auf den Frontnine schleichen sich rasch zwei weitere Fehler ein. Kurz keimt dann mit einem Par 5 Birdie auf der 6 zwar etwas Hoffnung auf, diese verfliegt auf der 8 jedoch in Form des nächsten Bogeys wieder. Am Ende geht sich sogar nur die 76 (+3) aus, die ihn nur jenseits der Top 50 in den Finaltag starten lässt.

Am finalen Sonntag findet Markus dann gleich auf der 10 und der 12 zwei Birdies und nimmt so erstmals in dieser Woche auf den Backnine rote Einträge mit. Auch danach zeigt er durchwegs solides Golf und kann selbst ein Par 3 Bogey auf der 17 am darauffolgenden Par 5 noch vor dem Turn wieder ausbessern. Auf den letzten neun Löchern hält er Fehler dann konsequent fern, schnappt sich am Par 5 der 4 noch ein viertes Birdie und bringt so immerhin mit der 70 (-3) seine klar beste Runde der Woche zum Recording. Aufgrund der beiden zähen ersten Runden hält sich der Vorstoß zwar in Grenzen, die Reise nach Mexiko tritt er so als 42. aber wohl mit einem durchwegs besseren Gefühl an.

Simon Griffiths (ENG) sichert sich mit einer 68er (-5) Finalrunde und bei gesamt 17 unter Par den Sieg.

Leaderboard European Senior Masters