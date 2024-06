Chancen eingeräumt

Bernd Wiesberger drückt am Moving Day der European Open gehörig aufs Tempo und räumt sich mit einer makellosen 67 (-6) beim DP World Tour Event im Green Eagle GC wohl sogar noch reelle Chancen auf den Sieg ein.

Bernd Wiesberger trotzte zunächst am Donnerstag einer zähen Nebelverzögerung, danach der einfallenden Dunkelheit und startete mit einer 71 (-2) durchaus ansehnlich ins Hamburger DP World Tour Event. Am Freitag musste er sich dann erneut in Geduld üben, da heftige Regenfälle die Anlage fluteten, doch selbst pitschnasse Verhältnisse konnten ihn nicht von einer weiteren roten Runde abhalten. Dank der 72 (-1) startet der Südburgenländer so sogar mit klar intakten Chancen auf ein Topergebnis in den Moving Day, fehlen ihm auf die Top 10 doch nur zwei Schläge, was an den nächsten 36 Löchern wohl durchaus noch gutzumachen wäre.

Der Start in den Samstag gelingt dann auch gleich absolut perfekt, denn nach starkem Abschlag knallt er die Annäherung bis auf wenige Zentimeter zur Fahne, womit das anfängliche Birdie nur noch Formsache darstellt. Mit grundsoliden Pars macht er danach nichts verkehrt, locht schließlich am Par 5 der 4 aus fünf Metern zum zweiten Erfolgserlebnis und holt sich am darauffolgenden Par 3 nach hervorragendem Tee Shot Birdie Nummer 3 ab, womit der Südburgenländer bereits an den Top 5 andockt.

Makellos durchgezogen

Kurz vor dem Turn legt er dann ein weiteres Wedge am Par 5 der 9 richtig stark zur Fahne, nimmt sich bei nur noch einem Meter erneut gehörig Druck vom Putter und biegt so bei schon 4 unter Par auf die Backnine ab. Dort hat er dann auf der 12 doch einigermaßen zu kämpfen, nachdem er aus dem Fairwaybunker das Grün nicht erreicht und danach hinter die Fahne ins Rough pitcht. Mit einem starken Chip-in kratzt er am Ende aber noch ein weiteres wichtiges Par auf die Scorecard.

Auf den Geschmack gekommen locht er auf der 13 gleich noch einmal von außerhalb des Grüns und dreht sein Tagesergebnis so bereits auf ganz starke 5 unter Par. Auch auf den letzten Löchern hat er sein Visier auf den Grüns am Samstag sichtlich richtig eingestellt, denn am Par 5 der 15 stellen zwei Meter für den 14. Schläger kein Problem dar, was den 38-jährigen bereits bis auf drei Schläge zu Laurie Canter (ENG) an der Spitze aufschließen lässt.

Zwar findet er dann am Schlussloch mit dem zweiten Schlag das Grün, muss aus großer Distanz den Putter jedoch dreimal bemühen, weshalb sich kein abschließendes Birdie mehr ausgeht. Da fast parallel dazu Canter auf der 10 vom Tee jedoch nachladen muss und nur ein Doppelbogey notiert, rangiert der Oberwarter zu dieser Zeit mit der bogeyfreien 67 (-6) nur noch um einen Schlag hinter dem Engländer, womit er sich vor den letzten 18 Löchern als 6. durchaus sogar reelle Chancen auf den ganz großen Wurf einräumt. Am Ende zieht Guido Migliozzi dann mit der 67 (-6) und bei gesamt 12 unter Par noch ganz nach vor, bei drei Schlägen Rückstand ist der Italiener aber mit Sicherheit noch in Bernds Reichweite.

„Die Runde war schon okay heute. Ich hab nach dem Turn ein paar schlechte Schläge gemacht, mich aber gut gerettet und in Summe geht die 67 dann schon so in Ordnung“, stapelt er nach der knallroten Runde doch einigermaßen tief. „Es ist schön wieder in einer Position zu sein um auch um den Sieg mitspielen zu können und ich freue mich natürlich schon auf morgen. Die Approaches passen derzeit im Spiel und auch der Putter fühlt sich diese Woche ganz gut an. Ich seh schon, dass man da durchaus tief scoren kann morgen, aber vorrangig gilt es die Fairways zu treffen.“

Leaderboard European Open

>> SKY überträgt Live und in HD von der European Open.