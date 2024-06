Konträre Runden

Christine Wolf startet am Freitag mit einer makellosen 69 richtig stark, rutscht am Samstag mit einer 75 beim schwedischen LET-Event jedoch unangenehm zurück. Sarah Schober erwischt im Allerum GC einen ganz schlechten Tag im Büro.

Sarah Schober und Christine Wolf sind Österreichs Beitrag zur Dormy Open im schwedischen Helsingborg. Emma Spitz legt nach ihrem Marathonprogramm der letzten 14 Tage eine wohlverdiente Pause ein. Beim 300.00 Euro Turnier im Allerum Golfclub testen Europas Golfdamen skandinavischen Golfboden, bevor es in der kommenden Woche zum Duell mit den Herren der DP World Tour beim Scandinavian Mixed gehen wird, einem der Highlights im skandinavischen Golfsommer.

Zum Auftakt ist Chrissie Wolf gleich mit früher Startzeit unterwegs und hat dabei auf den Frontnine durchaus alles im Griff. Zwar muss sie sich etwas in Geduld üben, ehe das Par 5 der 5 das erste Birdie springen lässt, mit fehlerlosem Spiel macht sie aber nichts verkehrt und biegt so im roten Bereich auf die Backnine ab. Dort drückt sie dann wieder sehenswert aufs Tempo, was am Par 3 der 10 und dem Par 5 der 12 in weiteren Birdies mündet und die Tirolerin auch unter die Top 10 pusht. Das starke Spiel zieht Österreichs Olympionikin dann bis zum Schluss durch, lässt rein gar nichts anbrennen und legt so mit der makellosen 69 (-3) einen mehr als vielversprechenden Start hin.

Zum Leidwesen der Innsbruckerin endet die bogeyfreie Performance am Samstag dann bereits auf der 10, denn gleich das anfängliche Par 3 brummt ihr am zweiten Spieltag einen Schlagverlust auf. Zwar radiert sie diesen prompt aus, mit weiteren Fehlern auf der 13 und der 16 rutscht sie jedoch recht deutlich zurück. Gut, dass sich kurz vor dem Turn am Par 5 der 18 dann auch noch ein Schlaggewinn ausgeht.

Richtige Stabilität bringt das Birdie jedoch nicht ins Spiel, wie gleich drei Bogeys auf den ersten vier Löchern der Frontnine unterstreichen, womit Chrissie sich plötzlich auch nur noch genau an der erwarteten Cutmarke wiederfindet. Im Finish findet sie dann aber noch den Reset-Knopf und arbeitet sich mit Birdies am Par 5 der 5 und der 8 wieder etwas nach vor, weshalb sie sich auf der 9 sogar noch ein Bogey erlauben kann um am Ende mit der 75 (+3) und als 43. zumindest in Sachen Cut nichts anbrennen zu lassen.

Sarah Schober erwischt einen rabenschwarzen Tag

Sarah Schober muss am Nachmittag bereits auf der 2 ein frühes Bogey einstecken und wird danach noch dazu von einer Gewitterzelle ausgebremst, die sie drei Stunden lang zur Warterei verdonnert. Immerhin findet sie sich danach bei der Fortsetzung recht gut zurecht und kann bis zum Turn weitere Fehler vermeiden. Das solide Spiel zieht sie auch auf den Backnine weiter durch, denn bis zum Schluss muss sie keinen weiteren Schlagverlust mehr einstecken und da sich parallel dazu auf den Par 5 Löchern der 12 und 18 zwei Birdies ausgehen, bringt sie sich sogar mit der 71 (-1) klar auf Cutkurs.

Nach der gelungenen Auftaktrunde findet Sarah am Samstag überhaupt keinen Rhythmus und fällt mit hoher Fehlerquote und der 84 (+12) im freien Fall am Leaderboard zurück. „Das war heute einfach ein ‚Bad day at the office‘. Bleibt nur Tag abhaken und fertig“, so Sarah nach der total verpatzten 2.Runde.

Cara Gainer (ENG) und Pranavi Urs (IND) teilen sich bei gesamt 8 unter Par die Führungsrolle.

Fotos: LET

