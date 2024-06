Weiter abgerutscht

Christine Wolf kann am Finaltag der Dormy Open nicht mehr zulegen und rutscht mit einer 74 (+2) beim LET-Event im Allerum GC regelrecht ins Niemandsland des Klassement ab.

Christine Wolf cuttete mit zwei ziemlich konträren Runden in Helsingborg in den Finaltag, denn nach einer makellosen 69 (-3) zum Auftakt, hatte die Tirolerin am Samstag ziemlich zu kämpfen und schleppte am Ende nur eine 75 (+3) über die Ziellinie. Damit ging sich zwar den Cut recht ungefährdet aus, allerdings rutschte sie im Klassement bis auf Rang 43 zurück. Am finalen Sonntag hofft sie nun wieder den Schwung vom ersten Spieltag zu finden, denn bei einem recht dichtgedrängten Leaderboard könnte sie mit einer starken Schlussrunde durchaus noch etliche Ränge gutmachen.

Mit früher Startzeit präsentiert sich die Innsbruckerin am Sonntag dann auf den ersten Löchern ganz sicher und krallt sich nach anfänglichen Pars schließlich am Par 5 der 5 das erste Birdie. Nachdem sie sich jedoch dann gleich danach auf der 6 auch das erste Bogey einfängt und auf der 9 sogar eine Doublette nicht verhindern kann, rutscht sie vor den letzten neun Löchern sogar fast bis ans Ende des Wertungsklassements zurück.

Auf der 11 macht es sich dann recht rasch ein weiterer Schlagverlust bequem, ehe Chrissie ihr Spiel wieder stabilisier und mit einem roten Doppelpack am Par 5 der 12 und der 13 sehenswert zurückschlägt. In Folge ebbt der eben gefundene Schwung jedoch wieder ab und da sich zum Abschluss am Par 5 der 18 noch ein Bogey einschleicht, muss sie sich am Ende mit der 74 (+2) anfreunden, was nur für einen 59. Platz reicht.

„Es war gestern am Nachmittag brutal windig und heute hatte ich am Anfang einen eiskalten Putter, deshalb ist am Wochenende nicht mehr wirklich viel gegangen. Ich freu mich aber jetzt schon aufs Scandinavian Mixed kommende Woche. Dort haben wir schon mal gespielt, ziemlich am Anfang meiner Pro-Karriere. Den Platz kenn ich also schon“, so Österreichs Olympionikin, die gut 1.000 Euro an Preisgeld mitnimmt, nach dem Turnier.

Perrine Delacour (FRA) setzt sich im Stechen gegen Helen Briem (Am) (GER) durch und schnappt sich bei gesamt 11 unter Par den Siegerscheck über 45.000 Euro.

