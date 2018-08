Konstanz in Person

CZECH MASTERS – FINAL: Matthias Schwab schnappt sich mit vier Mal der 69 das dritte Top 10-Ergebnis in seiner Rookie-Saison und sammelt fleißig Punkte und Preisgeld im Race to Dubai.

Jeweils vier Birdies bei nur einem Bogey an den letzten drei Spieltagen, viermal mit der 69 beim Recording und am Ende auf Position 9 am Leaderboard ausgecheckt – so unglaublich gleichmäßig spulte Matthias Schwab seine Golfrunden im Prager Albatros Resort ab und sammelt mit rund 20.000 Euro Preisgeld weiter wichtige Punkte im Race to Dubai. Um sein Spielrecht auf der European Tour braucht sich der Schladminger bei so konstanten Leistungen keine Sorgen mehr machen.

Die 69 wie aus dem Farbkopierer

Matthias Schwab findet am Sonntag erstmals auf den ersten drei Bahnen keinen Weg zum schnellen Birdie, immerhin zieht er bei kühlen und windigen Bedingungen erneut ein solides Spiel auf. Der erste starke Singleputt fällt am vierten Grün zum Birdie, was Matthias zwei Löcher später zu einem weiteren Schlaggewinn motiviert. Das längste Par 4 auf den vorderen 9, Loch 8, knöpft ihm das erste Bogey ab.

Die beiden überlangen Par 5 der 9 und 10 mag Matthias weiterhin nicht, wo er in der gesamten Woche kein einziges Birdie zustande bringt. Im auflebenden Wind wird die Birdiejagd langsam zur Schwerarbeit. Umso wichtiger, dass Schwab an der 14 wieder zuschlagen kann. Ein weiteres präzises Eisen und ein guter Putt sorgen am letzten Par 3 für den nächsten Schlaggewinn.

Matthias wiederholt sich mit der 69 zum dritten Mal, was ihn noch ein paar Ränge im Klassement nach oben klettern lässt. Nach der Czech Challenge mit Platz 10 punktet der Aufsteiger aus Schladming auch auf der ersten Bühne beim Czech Masters mit Rang 9 und festigt mit weiteren rund 20.000 Euro im Race to Dubai seine Position.

Der Italiener Andrea Pavan feiert bei 22 unter Par seinen Premierensieg auf der European Tour und versalzt damit Padraig Harrington um zwei Schläge einen 16. Titel in Europas höchster Spielklasse.

