Das Beste zum Schluss

DUNHILL CHAMPIONSHIP – 3. RUNDE: Matthias Schwab brennt ein spätes Feuerwerk mit Eagle und Birdies ab und pusht sich mit der 68 auf Platz 10 vor.

Matthias Schwab brachte zwar auch am Freitag mit einer 71 wieder eine rote Runde zum Recording, mit eher schwacher Performance auf den Grüns ließ er jedoch eine noch deutlich tiefere Runde liegen. Am Moving Day hofft er nun die Grüns entschlüsseln zu können um vom durchwegs starken langen Spiel richtig Kapital schlagen zu können.

Nach dem täglichen Pflicht-Birdie am Par 5 der 2 offenbaren sich einige Unrundheiten in Schwabs Spiel und führen postwendend zum Bogey-Doppelpack. Danach fängt sich der Steirer jedoch und gleicht am 6. Grün mit Birdie sein Tagesergebnis wieder aus. Das schwerste Loch am Platz, die 9, wirft ihn mit dem Bogey wieder in die schwarzen Zahlen zurück.

Das Birdie-Bogey-Pongpong setzt sich auch zu Beginn der Back 9, womit der einzige Österreicher im Feld scoretechnisch weiter auf der Stelle tritt. Im letzten Drittel rafft sich Schwab noch einmal auf, riskiert alles am wasserreichen Par 5 der 15 und wird dafür mit dem Eagle belohnt. Nach einem weiteren Schlaggewinn klopft er erstmals wieder bei den Top 10 an. Das superheiße Finish wird noch mit dem Birdie an der 18 gekrönt und sorgt mit der 68 dafür, dass Schwab zu den Gewinnern am Moving Day zählt.

Trotz des Endspurts beurteilt Schwab seine Leistung durchaus zwiespältig: „Eigentlich sollte ich heute mit meiner Verbesserung auf dem Leaderboard zufrieden sein. Dem ist aber nicht so, weil vier Bogeys auf dieser Runde wieder zu viele waren und damit eine bessere Platzierung verhinderten. Generell ist mein Spiel aber auf dem Weg der Besserung.“

Meronk bleibt voran

Dem Polen Adrian Meronk genügen starke Back 9 und eine Runde von 1 unter Par um den Platz an der Sonne bei 14 unter Par zu verteidigen. Auf der Verfolgung bleiben die beiden Südafrikaner Jayden Schaper und vor allem der starke Christiaan Bezuidenhout.

