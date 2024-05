Im Paradies für Longhitter

Mit der European Open in Hamburg wartet auf Wiesberger, Nemecz und Schwab der längste Golfplatz des Jahres.

Mit der European Open geht die Heimsaison der DP World Tour in die zweite Runde. Lukas Nemecz, Matthias Schwab und Bernd Wiesberger erwartet nach der Regenschlacht von Belgien in Hamburg ein weiterer beinharter Golftest: „Ich freue mich riesig auf Hamburg, eine sehr geile Woche immer, auch wenn es der vielleicht schwerste Golfplatz ist, auf dem wir das ganze Jahr spielen. Da ich mit dem langen Spiel durchaus zufrieden bin, passt das,“ gibt Lukas Nemecz einen Ausblick, was die Spieler erwartet.

Green Eagle Golfclub als längster Golftest

Der Green Eagle Golf Course wartet gleich mit 6 Par 5 auf, die meisten jedoch mit 570 bis 590 Metern selbst für Longhitter eine Herausforderung. Dazu erschwert viel Wasser und zähes Rough die Birdiearbeit. So reichte etwa im Vorjahr 9 unter Par für den Nordiren Tom McKibbin um mit zwei Schlägen Vorsprung zu gewinnen. Auch in den Jahren davor gab es kein besseres Winning Score zu verzeichnen.

Unvergessen ist die Galavorstellung von Matthias Schwab 2019 im Green Eagle GC, als er sich nur Paul Casey geschlagen geben musste und die US-Stars Patrick Reed oder Xander Schauffele abhängen konnte. Auch Bernd Wiesberger landete vor 5 Jahren mit Platz 5 ein Topergebnis.

Bereits an den Trainingstagen verschärfte Regen den Green Eagle GC noch weiter, zusätzlich zu den nassen Wochen davor, die den Golfplatz noch einmal deutlich länger spielen lassen. Auch an den ersten beiden Spieltagen wird regnerisches Wetter erwartet, ehe am Wochenende heftiger Wind für eine ganz andere Herausforderung sorgen dürfte.

