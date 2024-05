Drittes Topergebnis

Sepp Straka zeigt im zähen Wind bei der Charles Schwab Challenge am Sonntag über weite Strecken eine starke Leistung und fährt beim PGA Tour Event im Colonial CC mit einer 70er Finalrunde sein bereits drittes Topergebnis der Saison ein.

Nach einer sehenswerten 68 (-2) am Donnerstag und einer richtig starken 66 (-4) am Freitag, womit er sich sogar bis in den Kreis der Titelanwärter spielte, hatte Sepp Straka am Moving Day ziemlich zu kämpfen. Von Beginn an fand Österreichs Nummer 1 keinen wirklich Rhythmus, agierte von Tee bis Grün zu ungenau und rutschte mit dem fehlerbehafteten Spiel zwischenzeitlich sogar bis ins Mittelfeld zurück. Erst im Finish pushte sich der 31-jährige dann noch zu zwei abschließenden Birdies, rettete so noch eine 71 (+1) über die Ziellinie und startet damit nur knapp hinter den Top 10 in die letzte Umrundung, womit ein weiteres Spitzenergebnis ganz klar in Reichweite liegt.

Im enorm unangenehm böigen Wind findet Sepp am Par 5 der 1 souverän das Fairway und zündet in Folge eine richtig starke Attacke, die sich knapp fünf Meter neben dem Loch einbremst. Zwar rollt der Eagleputt knapp vorbei, das Birdie nimmt er aber souverän mit. Auch danach hat er sein Visier in der Anfangsphase messerscharf eingestellt, denn auf der 2 legt er das Wedge bis auf 1,5 Meter zur Fahne und lässt sich Birdie Nummer 2 nicht vom Putter nehmen. Zwar nehmen danach die Ungenauigkeiten ein wenig zu, Sepp nimmt aber ohne gröbere Probleme Pars mit.

Doppelbogey gut weggesteckt

Am Par 3 der 8 ergibt sich dann die nächste richtig gute Möglichkeit, die er aus 3,5 Metern jedoch verstreichen lässt. Richtig ungemütlich wird es dann kurz vor dem Turn, denn nach dem Ausflug zwischen die Bäume am Samstag, bunkert er sich diesmal auf der anderen Seite ein und wassert schließlich aus dem Sand die Annäherung, womit er auch am Finaltag wieder nur mit Doppelbogey auf die Backnine abbiegt. Den Fehler steckt er aber gut weg und drückt nach einer starken Annäherung aus drei Metern auf der 12 mit seinem dritten Birdie des Tages sein Score wieder in den Minusbereich.

Ein Loch später lässt er dann sogar einen absoluten Zauberschlag folgen, denn nach verzogenem Abschlag quetscht er den Ball aus dem Rough und parkt den Approach drei Meter neben der Fahne, was er postwendend zum nächsten Birdie nützt und so mittlerweile bei dem extrem schwierig zu berechnenden Wind die Top 3 knackt. Anders als an den Vortagen, wo die letzten Löcher jeweils Birdies bereithielten, gehen sich diesmal mit Ungenauigkeiten nur Bogeys aus, weshalb er sich schlussendlich mit einer 70 (Par) anfreunden muss. Doch auch damit notiert er immer noch eine der besseren Runden an einem schwierigen Sonntag und fährt so auch sein bereits drittes Topergebnis der Saison ein.

Scrambling rettet diese Woche Topergebnis

Sepp bestätigte in dieser Woche einmal mehr, dass er vor allem mit den schwierigeren Terrains im Tourkalender gut zurechtkommt. Von Donnerstag weg zeigte er mit leichten Abstrichen, vor allem am Samstag hatte er hart zu kämpfen, von Tee bis Grün eine sehr solide Leistung und konnte sich darüber hinaus vor allem auf sein Kurzspiel verlassen, dass ihm des Öfteren wichtige Pars auf die Scorecard rettete. Auch mit dem Putter kann er sich durchaus zufrieden zeigen, da er vor allem aus den wichtigen Distanzen zwischen einem und drei Metern enorm viel lochte und so Bogeys abwehren konnte.

In der kommenden Woche gönnt sich Österreichs Nummer 1 nun eine wohlverdiente Pause, ehe er in Ohio beim Memorial Tournament mit dem nächsten Elevated Event inmitten der absoluten Weltelite wieder um satte 20 Millionen Dollar Preisgeld rittern wird.

Leaderboard Charles Schwab Challenge

>> SKY überträgt Live und in HD von der Charles Schwab Challenge