Keine Impulse

Niklas Regner beendet die Danish Challenge mit zwei 72er Runden am Wochenende nur auf Rang 63 und kann so seiner Challenge Tour Saison im Odense Eventyr Golf noch nicht die entscheidenden Impulse geben.

Niklas Regner hatte am Donnerstag noch etwas mit Flugrost zu kämpfen, denn mit einer 73 (+1) reihte er sich nur hinter der erwarteten Cutmarke ein. Am Freitag präsentierte sich der Liezener dann deutlich sicherer und marschierte mit starker Birdiequote immer weiter nach vor. Erst ein Doppelbogey aus dem Nichts machte ihm das Leben dann schwer, mit einem Birdie am Schlussloch stemmte er schließlich aber „on the number“ noch den Cut und wird nun versuchen das Feld am Wochenende von hinten aufzurollen.

Der Start geht am Samstag dann aber gleich ziemlich daneben, nachdem sich schon auf der 11 und dem darauffolgenden Par 3 die ersten Fehler einschleichen. Erst danach findet der 25-jährige langsam den gesuchten Rhythmus und dreht sein Score mit zwei Par 5 Birdies immerhin noch vor dem Turn wieder auf Anfang. Nach einer kleinen Parserie sorgt er dann mit Birdie-Bogey-Birdie für ein kurzes bunter Intermezzo und da es sich zum Abschluss auch auf der 9 noch ein Schlagverlust bequem macht, notiert er sogar nur die 72 (Par), womit er am Moving Day keine Ränge gutmachen kann.

Niklas Regner auch am Sonntag nur Par

Der Finaltag beginnt aus Niklas‘ Sicht mit einem schnellen Birdie auf der 11 dann durchaus nach Maß, allerdings kosten ihm weitere Ungenauigkeiten danach sowohl am Par 3 der 12 als auch auf der 14 Schläge, womit er weiterhin im Leaderboardkeller feststeckt. Zwar zieht er sich mit Birdies auf der 16 und dem Par 5 der 18 selbst wieder etwas empor, rutscht jedoch schon auf der 3 erneut auf Even Par zurück.

Sofort steuer der Liezener jedoch mit dem nächsten Birdie gegen, muss kurz vor Schluss der Runde dann jedoch wegen eines herannahenden Gewitters vorerst seine Sachen packen. Bei der Fortsetzung rutscht er dann sofort wieder auf den Ausgangspunkt zurück und kann selbst ein spätes weiteres Par 5 Birdie auf der 8 nicht über die Distanz schaukeln. Schlussendlich geht sich so auch am Sonntag nur die 72 (Par) aus, womit er das Turnier nur auf Rang 63 beendet.

Andreas Halvorsen (NOR) holt sich bei gesamt 19 unter Par den Sieg.

Leaderboard Danish Challenge