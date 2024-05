Moral-Injektion

Bernd Wiesberger holt sich nach drei verputteten Tagen bei den Soudal Open mit einer 66er (-5) Schlussrunde eine wichtige Moral-Injektion vor den anstehenden wichtigen Wochen. Lukas Nemecz tritt die Weiterreise vom Rinkven International GC zum anstehenden DP World Tour Event in Hamburg nach vier Runden unter Par wohl ebenfalls mit einem guten Gefühl an.

Bernd Wiesberger cuttete dank Runden von 69 (-2) und 68 (-3) Schlägen sehr sicher, verputtete am Samstag jedoch den Moving Day total, denn trotz starkem Spiel von Tee bis Grün und zahlreicher Birdiechancen ging sich am Ende nur eine 71 (Par) aus, die ihn bis auf Rang 48 abrutschen ließ. Bei bereits sechs Schlägen Rückstand auf die besten 10 müsste am Sonntag schon außergewöhnliches gelingen um die Weiterreise nach Hamburg noch mit einem Topergebnis im Gepäck antreten zu können. Lange Zeit arbeitet er dann bei der letzten Umrundung auch genau daran.

Gleich der Start kann sich durchaus sehen lassen, denn nach einem souveränen anfänglichen Par, legt er auf der 11 die Annäherung bis auf zwei Meter zur Fahne und lässt sich die Birdiechance nicht entgehen. Generell wirkt der Südburgenländer am Sonntag deutlich sicherer auf den Grüns, da zwei Löcher später auch aus vier Metern der Birdieversuch das Ziel findet.

Bernd Wiesberger mit starker Birdiequote

Nachdem er dann am Par 3 der 15 den Tee-Shot bis auf wenige Zentimeter zum Loch knallt, geht es erstmals am Sonntag richtig spürbar im Klassement in die richtige Richtung. Richtig im Flow fällt dann auch auf der 16 aus fünf Metern der Birdieputt, was mit der bislang knallroten Finalperformance langsam aber sicher sogar die Top 10 am Horizont auftauchen lässt.

Nach elf gespielten Löchern muss der 38-jährige dann vorerst jedoch aufgrund des heftigen Regengusses seine Sachen packen. Aus der Ruhe lässt er sich von der kurzen Zwangspause jedoch nicht bringen, nimmt bei der Fortsetzung weitere wichtige Pars mit und stopft schließlich am einzigen Par 5 der Frontnine aus 5,5 Metern den fälligen Birdieputt, womit er sein Tagesergebnis sogar bereits auf 5 unter Par drückt.

Dass der Putter am Finaltag deutlich heißer ist als an den Tagen zuvor macht er dann auf der 6 unmissverständlich klar, denn sogar sieben Meter sind vom Vorgrün kein Problem, was den achtfachen European Tour Sieger bereits bis zu den Top 20 spült. Zwar torpediert er sich dann ausgerechnet am Schlussloch noch die makellose Performance mit einem Dreiputt aus gerade mal vier Metern, mit der 66 (-5) unterschreibt er aber seine klar beste Runde in Belgien und marschiert so immerhin noch bis auf Rang 24 nach vor.

Putter lange Zeit Spielverderber

Einmal mehr hatte Bernd Wiesberger in dieser Woche mit erheblichen Problemen auf den Grüns zu kämpfen, denn von Tee bis Grün zählte der Burgenländer bereits an den ersten Spieltagen zur absoluten Spitze, konnte aus zahlreichen Möglichkeiten jedoch kaum Kapital schlagen. Erst am Sonntag entschied sich dann auch der Putter bei der Party mitzumachen, was ihn prompt auf die Überholspur abbiegen ließ.

Die starke Schlussrunde könnte Bernd auch eine wichtige Moral-Injektion verpassen, die er angesichts einiger Rückschläge, wie etwa die verpasste US Open Qualifikation letzten Montag, durchaus gebrauchen könnte, denn um den selbstgesteckten hohen Zielen näher zu kommen, wird er bei den wichtigen anstehenden Europa-Turnieren der DP World Tour deutlich zulegen müssen. Auch im Hinblick auf Olympia wird er starke Ergebnisse benötigen, da er derzeit noch nicht für Paris qualifiziert wäre. Die nächste Chance ergibt sich bereits kommenden Donnerstag, wenn in Hamburg die European Open auf dem Programm stehen.

Lukas Nemecz viermal im roten Bereich

Lukas Nemecz hatte zum Auftakt am Donnerstag mit einer 70 (-1) noch etwas zu kämpfen, knallte am Freitag aber mit einer 65 (-6) eine richtig starke Runde aufs Tableau und marschierte so mit riesigen Schritten im Klassement nach vor. Am Moving Day präsentierte er sich dann weiterhin sehr souverän, wenngleich er mit der fehlerlosen 69 (-2) sogar ein paar Ränge einbüßte. Bei nur zwei Schlägen Rückstand auf die Top 10 hat der Steirer vor den letzten 18 Löchern ein Spitzenresultat aber klar in Reichweite.

Gleich auf der 1 legt er dann ein starkes erstes Eisen aufs Grün, hat den Putter aus gut zwei Metern jedoch noch nicht auf der benötigten Temperatur. Nahezu perfekt knallt er dann am einzigen Par 5 der Frontnine die Attacke aufs Kurzgemähte. Zwar ziert sich der Adler aus fünf Metern etwas, ein kleines Vögelchen lässt er aber stressfrei von der Scorecard zwitschern.

Auf der schwierigen 6 kommt dann erstmals richtig Stress auf, mit einem gefühlvollen Bunkerschlag zieht sich der 34-jährige aber gekonnt aus der Affäre und bleibt den roten Zahlen so weiterhin treu. Zwie Löcher später schießt er am drivebaren Par 4 sogar etwas übers Ziel hinaus, chippt jedoch gut zur Fahne und schnappt sich aus 1,5 Metern schließlich das zweite Birdie, womit er weiterhin voll an den Top 10 dranbleibt.

Im immer stärker werdenden Regen lässt dann auf der 10 der Putter den Steirer im Stich, denn mit einem Dreiputt lässt sich der erste Schlagverlust nicht mehr abwenden. Am Par 3 der 12 legt er den Abschlag dann noch knapp neben dem Grün ab, ehe der heftige Regenguss die Grüns flutet und so für eine kurze Unterbrechung sorgt. Diese bringt Lukas auch sichtlich etwas aus dem Rhythmus, denn bei der Fortsetzung bringt er den Ball nicht wirklich zwingend zur Fahne und rutscht so mit seinem zweiten Bogey wieder auf Level Par zurück.

Mit gutem Gefühl nach Hamburg

Lukas konsolidiert sein Spiel aber rechtzeitig wieder und drückt mit einem perfekten 3,5 Meter Putt auf der 16 schließlich sein Tagesergebnis wieder in den Minusbereich. Auf den letzen Löchern kann er dann zwar nicht mehr nachlegen, bringt mit der 70 (-1) aber immerhin die vierte Runde unter Par in Antwerpen zum Recording und nimmt so mit ebenfalls Rang 24 auch sein bis dato bestes Ergebnis bei den Soudal Open mit. Mit der stabilen Performance tritt Lukas auch sicherlich mit einem recht guten Gefühl die Weiterreise zu den European Open nach Hamburg an.

„Ich verlasse Belgien ein wenig mit gemischten Gefühlen, denn auf der einen Seite ist es schön nach den zwei verpassten Cuts zuletzt wieder ein ordentliches Turnier gespielt zu haben, zum anderen wars bis auf den Freitag beim Putten, wo es echt sehr gut war, zwar nicht schlecht, aber es ist nichts reingegangen. Ich war am Wochenende mit einem etwas verspannten Nacken etwas eingeschränkt, von daher bin ich schon happy wie es gelaufen ist“, fasst er die Woche zusammen.

„Es war gut, dass ich zuvor die Gösser Open gespielt habe, das war angenehm vom Rhythmus her. Jetzt freu ich mich schon riesig auf Hamburg. Ist sicher einer der schwersten, wenn nicht überhaupt der schwerste Platz auf dem wir spielen. Dem Nacken geht’s jedenfalls wieder recht gut, ist nichts wildes, das wird morgen oder übermorgen komplett weg sein wieder.“

Nacho Elvira (ESP) reicht am Sonntag eine 71 (Par) um bei gesamt 18 unter Par seinen zweiten DP World Tour Sieg feiern zu können.

>> SKY überträgt Live und in HD von den Soudal Open.