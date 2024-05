Wie Kirschen, Zitronen und Pflaumen zu klassischen Slot-Symbolen wurden

Früchte sind in österreichischen Online Casinos allgegenwärtig und in zahlreichen Slots zu finden. Die Statistiken geben den Herstellern recht, die immer neue Früchte-Slots entwerfen – sie zählen nach wie vor zu den beliebtesten Symbolen für Spielautomaten. Es ist aber von hohem Interesse, warum es so ist und wieso sich viele Menschen von den Spielen mit Fruchtsymbolen so angezogen fühlen. Tatsache ist, dass diese Symbole zu den häufigsten überhaupt gehören, und das nicht nur in Österreich. In diesem Artikel gehen wir der Sache auf den Grund und schauen, weshalb Obst-Slots seit Anbeginn der Spielautomaten so populär sind.

Der Beginn der Früchte-Slots

Wenn man sich die Ursprünge der Früchte-Slots ansieht, muss man sich auch zwangsläufig mit den Anfängen der Spielautomaten auseinandersetzen. Der allererste Spielautomat namens ‘ Black Cat ’ wurde bereits im Jahr 1889 hergestellt und öffentlich genutzt. Er hatte den typischen Seitenarm und war dementsprechend auch der erste Automat, der als einarmiger Bandit bezeichnet wurde.

Die ersten Spielautomaten besaßen lediglich drei Walzen und waren lange nicht so ausgefallen und komplex, wie man es von heutigen Slots gewohnt ist, die heute auch für mobile Geräte unterstützte Casino Seiten optimiert sind. Das ist auch nicht verwunderlich, denn wie viele neue Erfindungen wurden auch die Automaten über die Jahre stetig weiterentwickelt und sind erst nach und nach zu dem geworden, was wir heute aus den Spielhallen und Online Casinos kennen. Die ersten Slots waren noch sehr simpel und besaßen nur 3 Räder und ein paar Symbole. Unter diesen Symbolen befanden sich auch ein paar Früchte wie beispielsweise Kirschen oder Zitronen.

Warum Früchte?

Es gibt drei hauptsächliche Gründe, warum Früchte zu den ersten Symbolen gehören und uns bis heute erhalten geblieben sind.

♦ Bekanntheit: Schon als Kind kann man die zahlreichen Früchte auf den ersten Blick auseinanderhalten. Ein Fruchtsymbol muss nur für einen Sekundenbruchteil angeschaut werden und man weiß direkt, um welche Frucht bzw. um welches Symbol es sich handelt. Spielt man einen solchen Slot, muss man deshalb nicht groß nachdenken, sondern erkennt die Symbole intuitiv, sobald sie auf dem Bildschirm auftauchen. Als Spieler ist es natürlich sehr angenehm, wenn man ohne nachzudenken spielen kann.

♦ Positive Assoziationen: Mit Obst verbindet man Wohlstand und Gesundheit. Besonders in den Anfängen der Spielautomaten waren Früchte noch nicht so leicht erhältlich, wie heutzutage. Damals gab es für den normalen Bürger lange nicht so eine große Auswahl wie in den heutigen Supermärkten, da viele sehr teuer waren und aus fernen Ländern importiert wurden.

♦ Glücksspielverbote umgehen: Automatenspiele waren nicht überall zugänglich und in vielen Ländern und manchen Staaten der USA verboten. Um das Glücksspielverbot zu umgehen, wurden kurzerhand diese Symbole verwendet. Da man auf die typischen Symbole der Spielkarten verzichtete, konnten die Spielautomatenhersteller die Restriktionen in manchen Staaten geschickt umgehen. Die Symbole haben sich weitgehend durchgesetzt und wurden auch nach Lockerungen der Glücksspielgesetze beibehalten, da sich viele Spieler bereits an die Früchte gewöhnt hatten und die Symbole allgemein gut ankamen.

Die Kirsche als ultimatives Glücksspielsymbol

Statt gewöhnlich gewordenen Kartensymbolen kamen die Spielautomatenhersteller auf die Idee, verschiedene Obst-Symbole wie Kirschen, Pflaumen, Zitronen und Bananen zu benutzen. Interessant ist dabei, dass Kirsche seither mit Walzenautomaten sehr stark in Verbindung gebracht wird, und wie sich die Automaten weiterentwickelt haben und welche Symbole benutzt wurden, bleiben Kirschensymbole für immer eine Assoziation mit Casinounterhaltung und hohen Gewinnen.

Schaut man sich die Geschichte an, ist es also kein Wunder, dass immer neue Slots mit Fruchtsymbolen entwickelt werden und die Spieler begeistern.

Fruchtsymbole in heutigen Spielautomaten

Bereits seit der Entwicklung der Früchte-Slots und bis zum heutigen Tag gibt es unglaublich viele Automatenspiele mit Fruchtsymbolen. Das liegt zum einen am Symbolcharakter, aber auch daran, dass diese Slots oft gute Bonusse bieten.