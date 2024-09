Traumstart verpufft

Bernd Wiesberger kann bei den Irish Open einen wahren Traumstart nicht wirklich ausnützen und tritt im Royal County Down GC am Moving Day mit einer 73 (+2) ziemlich auf der Stelle. Die Top 10 hat der 38-jährige aber nach wie vor durchaus in Reichweite.

Nach einer ziemlich verpatzten 76er Auftaktrunde, die ihn nur auf Rang 137 einreihte, steigerte sich Bernd Wiesberger am Freitag um satte zehn Schläge und stürmte mit der makellosen 66 (-5) um über 100 Ränge im Klassement nach vor. Als einziger Österreicher im Wochenende hofft der Südburgenländer nun den Schwung der 2. Runde in den Moving Day mitnehmen zu können, denn bei nur drei Schlägen Rückstand auf die Top 10 scheint beim 6 Millionen Event im Royal County Down GC noch einiges möglich zu sein.

Gleich zu Beginn der 3. Runde sorgt er dann auch gleich für ein Highlight, denn nach starkem Drive legt er die Attacke am anfänglichen Par 5 bis auf einen knappen halben Meter zur Fahne und lässt prompt den Adler auf der Scorecard landen. Nach einem knapp überschlagenen Grün wird es auf der 3 dann aber erstmals etwas stressig, mit starkem Chip kratzt er jedoch noch das Par. Am darauffolgenden Par 3 geht sich diese Übung dann nach weiterem verfehlten Grün aber nicht mehr aus, womit er, nach zuvor 25 fehlerlosen Löchern, das erste Bogey einstecken muss.

Top 10 noch in Schlagdistanz

Auch danach hat er einigermaßen zu kämpfen und da er auf der 6 weder Fairway noch Grün findet und so der nächste Fehler nicht mehr zu vermeiden ist, rutscht er sogar recht rasch wieder auf Even Par zurück. Auf der 9 wird es dann sogar richtig bitter, denn der Drive sliced wild weg und aus dem dicken Gemüse bringt er den Ball nicht einmal aufs Fairway zurück. Nachdem dann noch dazu der Bogeyputt aus einem Meter nicht fällt, brummt er sich sogar noch vor dem Turn ein Doppelbogey auf.

Nach einem wahren Vollbrett vom Tee hat er am Par 5 der 12 dann keinerlei Probleme den Ball mit dem zweiten Schlag am Grün zu parken, womit er zumindest einen Schlagverlust wieder egalisieren kann. So richtig ins Rollen bringt ihn das Birdie jedoch nicht, denn auf der 15 verfehlt er einmal mehr am Samstag ein Fairway, kann nur querpassen und rutscht so ins nächste Bogey.

Auf den Schlusslöchern kann er dann nicht mehr kontern und muss sich so am Samstag mit der 73 (+2) abfinden, die ihm als 30. angesichts der Verhältnisse jedoch sogar ein paar Ränge einbringt und ihn weiterhin bei drei Schlägen Rückstand auf die Top 10 in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen hält

„Das war ein wirklich sehr harter Tag heute. Ich habe es geliebt. Ich freue mich jetzt auf eine weitere Runde auf meinem Lieblings-Links Platz und versuche eine starke Sonntagsrunde hinzubekommen“, hat er den Fokus bereits auf die Finalrunde gerichtet. Local Hero und Topfavorit Rory McIlroy packt eine starke 69 (-2) aus und setzt sich bei gesamt 6 unter Par an die Spitze.

Leaderboard Irish Open

>> SKY überträgt Live und in HD von den Irish Open.