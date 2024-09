Starkes Finale

Markus Brier packt am Finaltag des European Legends Cup mit der 69 (-3) zwar noch seine beste Runde der Woche aus, in der Jahreswertung hilft ihm der 28. Rang im Golf Almerimar jedoch nur bedingt weiter.

Markus Brier macht mit Europas Golflegenden in Andalusien Station, wo Jose-Maria Olazabal 60 seiner Kollegen zum European Legends Cup einlädt. Europas Senior Tour ist erstmals im Club de Golf Almerimar zu Gast, einem 27 Loch-Resort, das von Gary Player designed wurde. Breite Fairways laden zur Birdiejagd ein, die Tücken lauern jedoch auf und rund um die Grüns. Österreichs Nummer 1 Golfsenior hofft auf ein Topergebnis, da der aktuell 39. Platz im Ranking noch nicht zu einem vollen Spielrecht für die neue Saison reichen würde.

Mit gleich zwei Birdies beginnt das Turnier aus Sicht des einzigen Österreichers im Feld absolut nach Maß, allerdings nimmt er sich mit einem darauffolgenden Par 3 Bogey selbst etwas das Momentum. In Folge zeigt er zwar mit Pars über weite Strecken solides Golf, jedoch wird ihm auch die zweite kurze Bahn der Frontnine in Form eines Bogeys wieder zum Verhängnis. Richtig bitter wird es dann aber auf den ersten Löchern der hinteren Platzhälfte, denn mit drei Bogeys und einem Doppelbogey ist er im Klassement richtiggehend im freien Fall unterwegs. Immerhin geht sich am Schlussloch dann noch ein Birdie aus, mit der 76 (+4) reiht er sich zum Auftakt aber nur rund um die Top 50 ein.

Deutliche Steigerung

Sichtlich kann er den Schwung vom abschließenden Birdie der Auftaktrunde in den Samstag mitnehmen, denn gleich das Par 5 der 2 lässt das erste Birdie springen und da er auch von der nächsten langen Bahn und der 7 rote Einträge einsackt, steht er sogar mit dem knallroten Zwischenergebnis von 3 unter Par in der 10. Teebox. Lange Zeit verwaltet er das Zwischenergebnis dann, bis es ihn im Finish mit Bogey auf der 16 und Doppelbogey auf der 17 heftig erwischt. Zwar geht sich dank eines abschließenden Par 5 Birdies noch mit der 71 (-1) eine Runde unter Par aus, aufgrund der späten Schwächephase verpasst er jedoch einen richtig starken Vorstoß und pendelt sich vor der Finalrunde im Mittelfeld ein.

Gleich am Par 5 der 10 schnappt sich „Maudi“ am Finaltag ein anfängliches Birdie und zeigt auch danach durchaus ansehnliches Golf, wenngleich er sich bis zum Par 5 der 18 gedulden muss, ehe das nächste Erfolgerlebnis auf die Habenseite wandert. Die langen Löcher hat er auch auf den verbleibenden neun Bahnen bestens im Griff, denn auch die 2 und die 5 lassen Erfolgserlebnisse springen. Erst auf der 9 macht er sich dann noch eine komplett makellose Runde zunichte, bringt mit der 69 (-3) aber dennoch die klar beste Runde der Woche zum Recording. Mit dem starken Finaltag klettert er so noch ein wenig im Klassement nach vor, in der Jahreswertung hilft ihm der 28. Rang jedoch nur bedingt weiter.

Adilson Da Silva (BRA) setzt sich im Stechen gegen Peter Baker (ENG) am ersten Extraloch mit Birdie durch und gewinnt bei gesamt 9 unter Par.

Leaderboard European Legends Cup