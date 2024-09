Runtergepurzelt

Bernd Wiesberger findet bei den Irish Open am Finaltag überhaupt keinen Rhythmus mehr und purzelt beim 6 Millionen Turnier im Royal County Down GC mit einer tiefschwarzen 77 (+6) nahezu im freien Fall am Leaderboard nach unten.

Nachdem Bernd Wiesberger den verpatzten Start mit der 76 am Donnerstag dank einer makellosen 66 am Freitag ausbügelte und sogar aussichtsreich cuttete, verlief dann auch der Start in den Samstag mit einem Eagle am Par 5 der 1 absolut nach Maß. Danach allerdings trübte sich das Bild nach und nach ein und nach einigen Fehlern leuchtete am Ende sogar nur die 73 (+2) auf, womit er im zähen Wind zwar sogar ein paar Ränge gut machte, den Top 10 jedoch bei vier Schlägen Rückstand nicht näher kam.

„Das war ein wirklich sehr harter Tag heute aber ich habe es geliebt. Ich freue mich jetzt auf eine weitere Runde auf meinem Lieblings-Links Platz und versuche eine starke Sonntagsrunde hinzubekommen“, so Bernd nach dem Moving Day via Instagram. Kommen soll es am Sonntag dann jedoch gänzlich anders, denn mit seiner bislang höchsten Runde der Saison segelt der Südburgenländer am Finaltag im Klassement deutlich in Richtung Süden bergab.

Von Beginn an zäh

Trotz eines leicht verzogenen Drives findet Bernd am Par 5 der 1 mit der Attacke das Kurzgemähte, muss danach aus gut 35 Metern den Putter jedoch dreimal bemühen und verpasst so das erhoffte anfängliche Birdie. Nach einer ausgelassenen Großchance aus zwei Metern auf der 2, streikt dann auch auf der 3 weiterhin der 14. Schläger und brummt ihm mit dem nächsten Dreiputt aus rund 14 Metern schließlich das erste Bogey auf. Erst auf der 6 kommt der Putter dann langsam auf Temperatur und ermöglicht aus drei Metern in Form des ersten Birdies den Ausgleich.

Lange kann er sich darüber jedoch nicht freuen, denn ein deutlich zu langes Eisen wirft ihn direkt am darauffolgenden Par 3 wieder auf 1 über Par zurück. Konter kann er darauf keinen geben und schlittert schließlich ausgerechnet am Par 5 der 12 nach eingebunkertem Drive in den nächsten Fehler, womit er angesichts deutlich besserer Scores bereits etliche Ränge einbüßt. Die Probleme reißen auch danach nicht ab, denn auch der nächste Abschlag versandet wieder und da er erneut den Ball nur rausquetschen kann, leuchtet prompt das nächste Bogey auf.

Kein Boost für Wentworth

Den Sand bestimmt auch weiterhin klar sein Schicksal am Sonntag. Erneut verschwindet am Par 3 der 14 der Tee Shot wieder im Grünbunker, womit er sich sogar den Bogeytriplepack aufhalst, der ihn mittlerweile schon um über 20 Ränge im Klassement abrutschen lässt. Nur kurz kann er sein Spiel dann etwas stabilisieren, ehe er nach missglücktem Pitch schon am kurzen Par 4 der 16 und einem verpassten Up & Down danach auf der 17 in die nächsten Schlagverluste schlittert.

Am Ende des Tages steht er so lediglich mit der 77 (+6) und seiner bislang höchsten Runde des Jahres beim Recording, was ihn noch um über 30 Ränge bis auf Platz 63 zurück wirft. Mit dem total verpatzten Finaltag kommt er nicht nur seinem selbstdefinierten Ziel einer PGA Tourcard um keinen Millimeter näher, auch für das anstehende Top-Event in Wentworth – auch Sepp Straka wird bei der BMW PGA Championship ein Gastspiel auf der DP World Tour geben – holt er sich mit dem gebrauchten Sonntag alles andere als einen Boost. „Ein Tag zum Vergessen. Weiter nach Wentworth“, so sein kurzer Kommentar nach dem Turnier auf Instagram.

Rasmus Hojgaard (DEN) zieht mit einer 65er (-6) Finalrunde und bei gesamt 9 unter Par noch um einen Schlag an Rory McIlroy vorbei und sorgt so nach Soren Kjeldsen vor etlichen Jahren für den nächsten dänischen Sieg im Royal County Down GC.

Leaderboard Irish Open

>> SKY überträgt Live und in HD von den Irish Open.