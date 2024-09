Bein gestellt

Max Steinlechner schreibt zwar auch bei den Open de Portugal wieder einigermaßen sehenswert an, stellt sich mit einigen hohen Nummern aber selbst ein Bein und verpasst so im Royal Óbidos Spa & Golf Resort ein durchaus mögliches Topergebnis.

Selbst eine hartnäckige Nebelverzögerung am Freitag konnte Max Steinlechner in Portugal nicht wirklich aus der Ruhe bringen, denn mit Runden von 68 (-3) und 70 (-1) Schlägen ließ der Tiroler nicht nur keinerlei Diskussionen um den Cut aufkommen, sondern nimmt den Moving Day sogar mit klar intakten Chancen auf ein Topergebnis in Angriff. Aufgrund der langen Warterei am zweiten Spieltag kann die 3. Runde erst am Samstag Nachmittag gestartet werden.

Erst um 16:05 Uhr Ortszeit kann Max die dritte Umrundung in Angriff nehmen und tritt sich gleich auf der 2 ein frühes Bogey ein. Zum bereits dritten Mal in dieser Woche hat er dann aber das Par 3 der 3 und das Par 5 der 5 bestens im Griff und drückt sein Tagesergebnis so rasch in die richtige Richtung. Mit Pars macht er in Folge nicht viel verkehrt und bleibt so auch weiterhin voll an den Top 10 dran. Zu Beginn der Backnine erwischt es den 24-jährigen dann jedoch mit dem nächsten Fehler.

Erneut steckt er diesen aber gut weg und holt sich auf der 14 erneut das Minus zurück, dass er in bereits diffuser werdenden Lichtverhältnissen jedoch auch prompt wieder aus der Hand gibt. Nach 16 gespielten Löchern muss er dann auch die Sachen packen und kann die verbleibenden beiden Bahnen erst am Sonntag beenden. Dort holt er sich dann am Par 5 Schlussloch noch ein Birdie ab, bringt so erneut die 70 (-1) ins Clubhaus und startet mit lediglich einem Schlag Rückstand auf die Top 10 in die in wenigen Minuten beginnende Finalrunde.

Früher Triplebogey-Schock

Der Start in die letzte Runde geht dann ziemlich daneben, denn nachdem er sich schon am Donnerstag und am Samstag auf der 2 Bogeys eingetreten hat, geht sich diesmal sogar nur ein Triplebogey aus, was deutlich an Boden kostet. Der wilde Ritt schwingt auch noch etwas nach, wie ein weiterer Fehler kurz danach unterstreicht. Erst ab dem Par 5 der 5 gibt er sich dann mit einem Birdie die Initialzündung und arbeitet sich mit gleich noch zwei weiteren roten Einträgen wieder weiter nach vor.

Nachdem sich dann am Par 5 der 11 und der 14 noch zwei weitere Birdies ausgehen, spielt er sich sogar erstmals unter Par. Wieder stellt er sich dann aber selbst etwas ein Bein, denn am Par 3 danach geht sich nur das Doppelbogey aus, womit er sich erneut nur im Plusbereich wiederfindet. Am abschließenden Par 5 geht sich der Ausgleich dann nicht mehr aus, weshalb er sich schlussendlich mit der 72 (+1) und Rang 25 anfreunden muss.

Nach den zuletzt anstrengenden Wochen, bei denen Max regelmäßig cuttete und so wichtige Punkte sammelte, nimmt er nun auch aus Portugal wieder Zählbares mit. Am Ende der Woche sind es mit einem Triple- und drei Doppelbogeys vier hohe Nummern, die trotz 19 Birdies bei nur 6 Bogeys ein absolutes Topergebnis verhindern. Das Grand Final der Top 45 des Jahres scheint jedoch nach wie vor wohl durchaus noch im Bereich des Möglichen zu liegen.

Matt Oshrine (USA) sichert sich bei gesamt 11 unter Par den Sieg.

Leaderboard Open de Portugal