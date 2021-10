Geduld bewiesen

OPEN DE ESPANA – 2. RUNDE: Bernd Wiesberger hat am Freitag im Club de Campo Villa de Madrid lange Zeit mit Leerlauf zu kämpfen, belohnt sich am Ende für die Geduldsprobe aber mit gleich drei Birdies auf den letzten vier Löchern und cuttet so im gesicherten Mittelfeld ins Wochenende.

Bernd Wiesberger kam zum Auftakt am engen Club de Campo Villa de Madrid nicht wirklich ins Rollen und marschierte nur mit einer 70 (-1) zurück ins Clubhaus, was ihn sogar nur hinter der prognostizierten Cutmarke einreihte. Am Freitag Nachmittag heißt es nun im Marquee-Flight mit Lokalmatador und Ryder Cup Kollege Jon Rahm und Victor Perez (FRA) Gas geben um auch am Wochenende noch mit von der Partie sein zu können.

Mit solidem Spiel lässt er zu Beginn zwar nichts anbrennen, verabsäumt es jedoch auch starke Annäherungen in Zählbares umzumünzen. Am Par 5 der 4 aber erwärmt sich der Putter dann und ermöglicht aus etwa vier Metern das erste Erfolgserlebnis, was ihn auch wieder an die Cutmarke andocken lässt. Eine weitere gute Chance lässt er gleich danach ungenützt verstreichen und muss nach verzogenem Abschlag und in Folge verpasstem Up & Down auf der 6 auch das erste Bogey notieren, womit die gezogene Linie wieder in etwas weitere Ferne rückt.

Touch am Ende gefunden

Immerhin findet er rasch wieder die Birdiespur, denn am Par 5 der 7 läuft zwar der Eagleputt noch am Loch vorbei, der Versuch zur 4 sitzt aber, was ihn erneut in den roten Bereich abtauchen lässt. Zwar zeigt der Südburgenländer auch danach von Tee bis Grün solides Golf, kann davon aber nicht wirklich profitieren, da schlicht keine Putts ins Loch fallen wollen. Nachdem er von hinter dem Grün quer übers komplette Kurzgemähte ins vordere Fairway puttet will selbst das Par 5 der 14 keinen weiteren Schlag springen lassen.

Wohl schon mit etwas Wut im Bauch knallt er auf der 15 den Ball dann bis auf wenige Zentimeter zur Fahne, womit nicht mal der 14. Schlägen im Bag mehr das nächste Birdie verhindern kann. Das bringt ihn gegen Ende noch einmal so richtig in Fahrt, denn auf der 16 kratzt er mit gefühlvollem Putt noch das Par und holt sich am Par 3 danach sogar das nächste Birdie ab, was ihn endgültig sicher über die Cutlinie marschieren lässt. So richtig „on fire“ stopft er zum Abschluss auch noch vom Vorgrün den fälligen Putt und bringt so trotz des langen Leerlaufs am Ende die 67 (-4) zum Recording, was ihn als 39. im gesicherten Mittelfeld ins Wochenende cutten lässt.

Wil Besseling (NED) geht nach der 65 (-6) und bei gesamt 13 unter Par als Führender in den Moving Day.

Leaderboard Open de Espana

>> SKY überträgt Live und in HD von den Open de Espana.